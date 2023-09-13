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Итоги визита Джо Байдена во Вьетнам: открывается новая эра мира, сотрудничества и устойчивого развития двух народов
Это первый раз, когда президент США совершил государственный визит по приглашению генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. Визит состоялся по случаю 10-летия установления Всеобъемлющего партнёрства между двумя странами. Это также является продолжением традиции почти 30-летних дипломатических отношений между Вьетнамом и США.
Выступая на пресс-конференции сразу после переговоров, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «Ради блага двух народов и стремления к укреплению сотрудничества во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития от имени наших двух стран Джо Байден и я приняли Совместную декларацию, устанавливающую всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития».
Это партнерство по-прежнему основано на полном уважении основных принципов, которыми руководствовались двухсторонние отношения в последнее время, включая уважение Устава Организации Объединенных Наций, международного права и взаимное уважение политических институтов, суверенитета, территориальной целостности.
Выразив радость по поводу улучшения отношений, президент Джо Байден подчеркнул, что это чрезвычайно важный шаг для обеих стран, поскольку он демонстрирует прочность самих отношений, когда две страны сталкиваются с проблемами, влияющих на будущее региона и мира.
По словам президента США, прогресс в нынешних отношениях между двумя странами является результатом усилий лидеров и народов обеих стран.
* Модель исцеления и построения отношений после войны
На встрече с президентом США президент Во Ван Тхыонг заявил, что для дальнейшего углубления двусторонних отношений в рамках созданного всеобъемлющего стратегического партнерства обеим сторонам необходимо продолжать укреплять отношения в политике и дипломатии, особенно посредством встреч между старшими руководителями двух стран. Во Ван Тхыонг поблагодарил Джо Байдена за приглашение посетить встречу экономических лидеров АТЭС в ноябре в Сан-Франциско и принял приглашение.
Джо Байден рассказал, что в своих усилиях по развитию двусторонних отношений с Вьетнамом США всегда получали ценную поддержку от давних друзей, таких как покойный сенатор Джон Маккейн и бывший сенатор Джон Керри, а также большинство американского народа. Президент США выразил уверенность в том, что отношения Вьетнама и США продолжат достигать больших успехов после создания рамок всеобъемлющего стратегического партнерства.
Президент Джо Байден предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество в цепочке поставок полупроводников посредством программ подготовки кадров.
В дружественной атмосфере президент Во Ван Тхыонг почтительно подарил президенту США Джо Байдену книгу «Один человек, один путь и одна история: ХО ШИ МИН – ПИСЬМО В АМЕРИКУ», изданную издательством «Ассоциация писателей».
Президент США Джо Байден высоко оценил особый подарок и заявил, что внимательно прочтет письма президента Хо Ши Мина в книге, чтобы лучше понять этот исторический период в двухсторонних отношениях.
* Экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество – ради общей пользы и развития
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьиня и президент США Джо Байдена выразили удовлетворение глубоким развитием вьетнамско-американских отношений на всех трех двусторонних уровнях, двухстороннем, региональном и международном. Экономика, торговля и инвестиции по-прежнему остаются ярким пятном и движущей силой двусторонних отношений, двусторонний товарооборот достиг более 123 миллиардов долларов США в 2022 году. Джо Байден подтвердил свою поддержку сильного Вьетнама, независимого, уверенного в своих силах, процветающего, внедряющего инновации, расширяющего международную интеграцию, принимающего на себя более важную роль в АСЕАН и регионе, а также в международном сотрудничестве для реагирования на глобальные вызовы.
В целях эффективной реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам продолжать укреплять сотрудничество по всем каналам, включая партийный, государственный и народный каналы. Премьер-министр предложил американской стороне в скорейшее время признать вьетнамскую экономику рыночной, а также обновить Рамочное соглашение о торговле и инвестициях и продолжать поощрять американские высокотехнологичные предприятия вести бизнес во Вьетнаме.
Президент Джо Байден выразил согласие с премьер-министром Фам Минь Тьином в отношении направлений и мер по реализации новых рамок двусторонних отношений, а также приоритетных областей сотрудничества, включая здравоохранение, социальное обеспечение, зеленую энергетику, высокие технологии...
Президент Джо Байден предложил, чтобы обе стороны укрепляли сотрудничество в цепочке поставок полупроводников посредством программ подготовки кадров для Вьетнама, тем самым постепенно поддерживая Вьетнам в более активном участии и становлении важным звеном в цепочках поставок в регионе и мире.
В Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Джо Байден приняли участие во Вьетнамско-американском саммите по инвестициям и инновациям.
* Вскоре завершится процедура признания Вьетнама страной с рыночной экономикой
На встрече с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ президент Джо Байден заявил, что за десятилетия парламентской деятельности он всегда поддерживал укрепление американо-вьетнамских отношений, всегда способствуя нормализации отношений между двумя странами.
Председатель НС предложил Соединенным Штатам в ближайшее время завершить процедуры по признанию Вьетнама как страны с рыночной экономикой; продолжать выделять ресурсы на сотрудничество в преодолении последствий войны, незаменимую область для процесса исцеления, построения и укрепления доверия, понимания и взаимного уважения между двумя государствами и народами двух стран.
Президент США и члены делегации согласились с предложениями председателя НС и приложат усилия для продвижения консенсуса внутри Соединенных Штатов для поддержки вьетнамско-американских отношений и скорого признания экономического статуса Вьетнама.
В дружественной и открытой атмосфере Джо Байден и Выонг Динь Хюэ стали свидетелями того, как руководители Ассоциации ветеранов войны, Министерств обороны Вьетнама и США вручили друг другу представили военные реликвии - глубоко гуманная акция. Обе стороны согласились приложить усилия для устранения последствий войны и обсудили важность продолжения этой работы.
Государственный визит президента США Джо Байдена во Вьетнам с насыщенной повесткой дня создает новый шаг в отношениях двух стран, способствуя реализации стремлений двух народов к светлому и динамичному будущему, способствуя поддержанию мира, стабильности и сотрудничества, развития в регионе и мире.
Выступая перед прессой после переговоров с президентом США Джо Байденом, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Вьетнам развивает отношения с США и другими международными партнерами в духе того, что Вьетнам является другом всех стран международного сообщества. Что касается Соединенных Штатов, президент Хо Ши Мин подтвердил полную независимость Вьетнама и готовность Вьетнама сотрудничать с Соединенными Штатами; эта независимость и сотрудничество принесут пользу всему миру.
XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама определил политику развития и углубления двустороннего сотрудничества в рамках последовательной внешней политики независимости, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений; Вьетнам – друг, надежный партнер и активный и ответственный член международного сообщества.