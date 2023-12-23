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Итальянский эксперт: Разумная внешняя политика способствует укреплению авторитета Вьетнама на международной арене
Он отметил, что отношения Италии и Вьетнама берут свое начало в широко распространенном движении поддержки Вьетнама в европейской стране в 1960-х - 1970-х годах. На сегодняшний день страна и народ Вьетнама стали еще ближе в отношениях с итальянцами благодаря большому количеству праздничных мероприятий, проведенных во многих населенных пунктах Италии в этом году.
После июльского визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Италию двусторонние отношения достигли новой высоты, со временем становясь более интенсивными и тесными. Помимо подписанных соглашений, дипломатии Вьетнама и Италии имеют относительно много общего, поскольку геополитические изменения привели к необходимости проведения дипломатической политики мира, разнообразия и ответственности, способствующей укреплению международных отношений, сказал Альбанезе.
По его мнению, помимо геополитического фактора, две страны связывают культурные традиции, отметил он, подчеркнув, что, являясь родиной тысячелетних цивилизаций с давней историей, обе стороны прилагают совместные усилия для обеспечения мира и процветания людей в каждой стране и прилегающих регионах перед лицом конфликтных рисков.
Италия участвует в урегулировании текущих конфликтов на Украине и в секторе Газа. Тем временем Вьетнам играет важную стратегическую роль в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он внес много важных вкладов в поддержание солидарности и единодушия, а также в укрепление центральной роли АСЕАН для регионального мира, стабильности, сотрудничества и развития, добавил руководитель AGC Communication.
Он отметил, что сходство можно увидеть и в разумной дипломатической деятельности в отношениях двух стран с мировыми державами, добавив, что эта деятельность также помогла популяризировать образ активного Вьетнама среди людей во всем мире, включая Италию.