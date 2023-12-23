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Итальянский эксперт: Разумная внешняя политика способствует укреплению авторитета Вьетнама на международной арене

По мнению директора итальянской компании AGC Communication Антонио Альбанезе, разумная внешняя политика способствует росту авторитета Вьетнама на международной арене.
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (слева) встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой во время своего государственного визита в европейскую страну в июле 2023 года. Фото: ВИА  
В беседе с Вьетнамским информационном агентством он назвал 2023 год весьма успешным для вьетнамской дипломатии в плане отношений с Италией в связи с 50-летием двусторонних дипломатических отношений, а также с другими странами мира.

Он отметил, что отношения Италии и Вьетнама берут свое начало в широко распространенном движении поддержки Вьетнама в европейской стране в 1960-х - 1970-х годах. На сегодняшний день страна и народ Вьетнама стали еще ближе в отношениях с итальянцами благодаря большому количеству праздничных мероприятий, проведенных во многих населенных пунктах Италии в этом году.

После июльского визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Италию двусторонние отношения достигли новой высоты, со временем становясь более интенсивными и тесными. Помимо подписанных соглашений, дипломатии Вьетнама и Италии имеют относительно много общего, поскольку геополитические изменения привели к необходимости проведения дипломатической политики мира, разнообразия и ответственности, способствующей укреплению международных отношений, сказал Альбанезе.

По его мнению, помимо геополитического фактора, две страны связывают культурные традиции, отметил он, подчеркнув, что, являясь родиной тысячелетних цивилизаций с давней историей, обе стороны прилагают совместные усилия для обеспечения мира и процветания людей в каждой стране и прилегающих регионах перед лицом конфликтных рисков.

Италия участвует в урегулировании текущих конфликтов на Украине и в секторе Газа. Тем временем Вьетнам играет важную стратегическую роль в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он внес много важных вкладов в поддержание солидарности и единодушия, а также в укрепление центральной роли АСЕАН для регионального мира, стабильности, сотрудничества и развития, добавил руководитель AGC Communication.

Он отметил, что сходство можно увидеть и в разумной дипломатической деятельности в отношениях двух стран с мировыми державами, добавив, что эта деятельность также помогла популяризировать образ активного Вьетнама среди людей во всем мире, включая Италию.

ВИА/ИЖВ

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