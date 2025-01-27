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НОВОСТИ

Итальянский эксперт: КПВ ведет Вьетнам к новой эре процветания

В то время как Вьетнам отмечает 95-ю годовщину основания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 – 2025 гг.), директор итальянского издательства Anteo Edizioni Стефано Бонилаури подчеркнул центральную роль КПВ в формировании прогресса страны и ее вступлении в новую эру процветания. В недавнем интервью корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Риме Бонилаури подчеркнул, что основание партии в 1930 году стало поворотным моментом в борьбе за независимость, свободу и процветание вьетнамского народа. Под руководством мысли президента Хо Ши Мина и марксистско-ленинских принципов КПВ объединила всю нацию, направив усилия на национальное освобождение и процветание.

Бонилаури отметил, что лидерство КПВ имело решающее значение в ключевые исторические моменты Вьетнама, начиная с победы Августовской революции в 1945 году и заканчивая воссоединением страны в 1975 году. Партия также возглавила экономические реформы, проведя в 1986 году реформу Доймой (Обновление), благодаря которой страна превратилась из слаборазвитой в признанную во всем мире экономику.

КПВ продолжает уделять особое внимание преодолению таких проблем, как коррупция и неэффективность, проводя реформы, направленные на оптимизацию организационного аппарата и повышение прозрачности. Поставив перед собой долгосрочные цели на 2030 и 2045 годы, Вьетнам намерен к 2030 году достичь уровня дохода выше среднего с современной промышленной базой, а к 2045 году стать развитой страной с высоким уровнем дохода. По словам итальянского эксперта, эти цели соответствуют более широкому видению партии, направленному на укрепление глобальных позиций Вьетнама, улучшение качества жизни его граждан и закрепление его позиции в качестве ключевого игрока в мировой экономике и политическом ландшафте.

Молодая рабочая сила Вьетнама, растущая цифровая трансформация, мощный сельскохозяйственный и промышленный потенциал создают основу для устойчивого роста, несмотря на такие вызовы, как изменение климата и глобальная нестабильность. Тем не менее, Бонилаури отметил, что под руководством Партии Вьетнам хорошо подготовлен к преодолению этих вызовов и построению процветающего будущего./

ИЖВ/ВИА

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