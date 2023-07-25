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Итальянские ученые верят в устойчивое будущее отношений с Вьетнамом
Между тем, профессор кафедры международной истории Университета Молизе, международный делегат Папской комиссии по историческим наукам и редактор журнала La Civiltà Cattolica Маттео Наполитано прокомментировал: «Визит президента Во Ван Тхыонга имеет большое значение для Италии в связи с тем значением, которое стратегическое партнерство с Вьетнамом установило в контексте динамичной Азии, после 50 лет установления дипломатических отношений (22 марта 1973 г.) на основе стремления развивать двустороннюю дружбу».
Уже много лет Вьетнам является ведущим торговым партнером Италии в регионе АСЕАН. После вступления в силу в августе 2020 года Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и Вьетнамом (EVFTA) двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Италией значительно увеличился: на 21% в 2021 году и на 11% в 2022 году, достигнув 6,2 млрд. долларов США. Между тем, дорожная карта для вступления в силу Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), которая требует ратификации Национальным собранием Вьетнама и 27 государствами-членами ЕС, выполняется.
Что касается перспектив отношений между двумя странами в ближайшее время, М. Наполитано сказал: «Я считаю, что при традиционных крепких дружеских отношениях между двумя странами перспективы двусторонних отношений после визита президента Во Ван Тхыонга будут развиваться все более и более широко».
Со своей стороны, Адреа Фаис подчеркнул экономические перспективы отношений Италии и Вьетнама. Он сказал: «Итальянский бизнес очень заинтересован во Вьетнаме и его быстрорастущем рынке. При правильном подходе возможности итальянского бизнеса инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме будут расширяться. Точно так же возможности становятся все более очевидными для вьетнамских инвесторов, заинтересованных в итальянском рынке. До сих пор Вьетнам является ведущим торговым партнером Италии в АСЕАН, но Италия является лишь четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС. Таким образом, существует еще ряд возможностей для роста и перебалансировки торговли между двумя странами».
А. Фаис процитировал отчет консалтинговой фирмы Dezan Shira Associates, в котором говорится, что четыре сектора, на которые стоит обратить внимание во Вьетнаме в этом году, — это энергетика, туризм, информационные технологии и переработка. У итальянских предприятий есть много сильных сторон, когда они владеют чрезвычайно важным ноу-хау. Присутствие Италии во Вьетнаме уже довольно сильно и, несомненно, продолжит укрепляться в таких высокотехнологичных секторах, как геотермальная энергия, экотуризм, управление данными и интеллектуальное сельское хозяйство.
За последние 50 лет отношения между Италией и Вьетнамом развивались активно, всесторонне и глубоко во всех областях, как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве. С визитом президента Во Ван Тхыонга будущее двусторонних отношений становится более ярким и устойчивым.