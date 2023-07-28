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Итальянская пресса: Визит президента Во Ван Тхыонга открывает новую эру сотрудничества
Между тем, в статье «Италия и Вьетнам сближаются: соглашения и планы на будущее» на веб-сайте Thewatcherpost.it описываются области, в которых Италия и Вьетнам укрепляют сотрудничество, от индустрии 4.0 до космической сферы, экологических и энергетических переходов, а также защиты художественного наследия.
В статье оценивается, что для Италии Вьетнам является основным партнером в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Причина, по которой итальянский парламент одобрил Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVIPA) по случаю визита президента Во Ван Тхыонга, заключается в том, что многие итальянские компании ведут бизнес во Вьетнаме, и интерес со стороны делового мира к азиатской стране растет.
Газета Notizie Geopolitiche также опубликовала статью, в которой подчеркивалось, что встреча президента Во Ван Тхыонга и президента Маттареллы стала первой официальной встречей глав государств двух стран за 7 лет и послужила основой для укрепления политического доверия и укрепления Стратегического партнерства между Вьетнамом и Италией. Визит тем более важен, что он проходит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия установления Стратегического партнерства.
В статье также отмечается, что лидеры Италии и Вьетнама пришли к единому мнению о важности двустороннего сотрудничества в контексте непредсказуемой, сложной и возможной нестабильной региональной и глобальной ситуации, а также растущих серьезных глобальных проблем, которые все больше затрагивают международное сообщество. Обе стороны подтвердили свое намерение укреплять Стратегическое партнерство путем продолжения сотрудничества в традиционных областях и расширять сотрудничество в новых областях, включая цифровую трансформацию, экологически чистый рост и реагирование на изменение климата, они договорились гармонично координировать свои действия для обеспечения процветания и инклюзивного развития двух стран, способствовать миру и сотрудничеству, а также содействовать региональному и глобальному развитию на основе уважения основополагающих принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций (ООН).
Обе стороны высоко оценили сотрудничество в области образования и обучения, и два лидера также выразили удовлетворение развитием отношений между местными органами власти и бизнесом двух стран, особенно Меморандум о взаимопонимании, только что подписанным между провинцией Виньфуком и регионом Тоскана, укрепление обменов между городом Ханой и городом Рим, провинцией Биньзыонг и регионом Эмилия-Романья, провинцией Куангчи с итальянской государственной нефтегазовой корпорацией ENI, а также между другими населенными пунктами и предприятиями.
Обе стороны обязались расширять обмен мнениями, сотрудничество и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, особенно в рамках ООН и механизмах АСЕАН-ЕС, поддерживая построение процветающего сообщества АСЕАН, играющей центральную роль в региональной структуре, а также укрепляя партнерство АСЕАН-Италия в целях развития и стратегическое партнерство АСЕАН-ЕС.