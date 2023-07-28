Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Итальянская пресса: Визит президента Во Ван Тхыонга открывает новую эру сотрудничества

По сообщению корреспондента ВИА в Риме, за 27 и 28 июля многие крупные итальянские газеты продолжали торжественно писать о государственном визите президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.
  La voce d’italia. Фото: ВИА  
Газета La voce d'italia опубликовала статью «Президент принимает президента Вьетнама: нас объединяют дружба и солидарность», в которой подчеркивается заявление президента Серджио Маттареллы, сделанное им во время приема президента Вьетнама Во Ван Тхыонга о том, что сотрудничество между двумя странами не только политическое, экономическое и культурное, но также есть солидарность. В целях укрепления дружбы президент Маттарелла проинформировал президента Во Ван Тхыонга о намерении открыть Итальянский культурный институт в Ханое для укрепления сотрудничества между исследовательскими центрами и университетами двух сторон и для расширения обмена студентами и исследователями.

Между тем, в статье «Италия и Вьетнам сближаются: соглашения и планы на будущее» на веб-сайте Thewatcherpost.it описываются области, в которых Италия и Вьетнам укрепляют сотрудничество, от индустрии 4.0 до космической сферы, экологических и энергетических переходов, а также защиты художественного наследия.

В статье оценивается, что для Италии Вьетнам является основным партнером в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Причина, по которой итальянский парламент одобрил Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVIPA) по случаю визита президента Во Ван Тхыонга, заключается в том, что многие итальянские компании ведут бизнес во Вьетнаме, и интерес со стороны делового мира к азиатской стране растет.

Газета Notizie Geopolitiche также опубликовала статью, в которой подчеркивалось, что встреча президента Во Ван Тхыонга и президента Маттареллы стала первой официальной встречей глав государств двух стран за 7 лет и послужила основой для укрепления политического доверия и укрепления Стратегического партнерства между Вьетнамом и Италией. Визит тем более важен, что он проходит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия установления Стратегического партнерства.

В статье также отмечается, что лидеры Италии и Вьетнама пришли к единому мнению о важности двустороннего сотрудничества в контексте непредсказуемой, сложной и возможной нестабильной региональной и глобальной ситуации, а также растущих серьезных глобальных проблем, которые все больше затрагивают международное сообщество. Обе стороны подтвердили свое намерение укреплять Стратегическое партнерство путем продолжения сотрудничества в традиционных областях и расширять сотрудничество в новых областях, включая цифровую трансформацию, экологически чистый рост и реагирование на изменение климата, они договорились гармонично координировать свои действия для обеспечения процветания и инклюзивного развития двух стран, способствовать миру и сотрудничеству, а также содействовать региональному и глобальному развитию на основе уважения основополагающих принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Обе стороны высоко оценили сотрудничество в области образования и обучения, и два лидера также выразили удовлетворение развитием отношений между местными органами власти и бизнесом двух стран, особенно Меморандум о взаимопонимании, только что подписанным между провинцией Виньфуком и регионом Тоскана, укрепление обменов между городом Ханой и городом Рим, провинцией Биньзыонг и регионом Эмилия-Романья, провинцией Куангчи с итальянской государственной нефтегазовой корпорацией ENI, а также между другими населенными пунктами и предприятиями.

Обе стороны обязались расширять обмен мнениями, сотрудничество и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, особенно в рамках ООН и механизмах АСЕАН-ЕС, поддерживая построение процветающего сообщества АСЕАН, играющей центральную роль в региональной структуре, а также укрепляя партнерство АСЕАН-Италия в целях развития и стратегическое партнерство АСЕАН-ЕС.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском

Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском

По словам спецкора ВИА, во второй половине дня 27 июля (по местному времени) по приглашению Папы Франциска президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная вьетнамская делегация посетили Ватикан.
ПОДРОБНЕЕ

Top