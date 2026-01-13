Источники капитала расширяются для обеспечения устойчивого роста

По данным Государственного банка Вьетнама, по состоянию на конец ноября 2025 года объем непогашенных «зеленых» кредитов оценивался примерно в 750 трлн донгов (28,55 млрд долларов США), при этом средние темпы роста превышали показатели общего кредитования в экономике.

Коммерческие банки обеспечивают около 88% общего объема действующих «зеленых» кредитов во Вьетнаме. (Фото: nhandan.vn)

«Зеленое» кредитование демонстрирует обнадеживающий прогресс, сосредотачиваясь на возобновляемой энергетике, высокотехнологичном сельском хозяйстве, циркулярной экономике, обращении с отходами и повышении энергоэффективности. В настоящее время коммерческие банки обеспечивают около 88% общего объема непогашенных «зеленых» кредитов. «Зеленое» финансирование в основном привлекается за счет выпуска «зеленых» облигаций и международных заимствований. В период с 2020 по 2025 год Вьетнам разместил «зеленые» облигации на сумму более 1,5 млрд долларов США.

В то же время масштабы «зеленого» капитала по-прежнему остаются ограниченными по сравнению с потребностями экономики в процессе трансформации, а нормативно-правовая база продолжает совершенствоваться.

Фам Тхи Тхань Тунг, заместитель директора Департамента кредитования экономических секторов Государственного банка Вьетнама, отметила, что, несмотря на среднегодовой рост «зеленого» кредитования более чем на 21% с 2017 года, его доля по-прежнему составляет лишь около 5% от общего объема непогашенных кредитов, который оценивается примерно в 18,2 квадриллиона донгов.

Одним из ключевых ограничений остается высокая зависимость экономики от банковского кредитования, тогда как «зеленые» проекты, как правило, характеризуются длительными сроками окупаемости, значительными первоначальными затратами и повышенными рисками. В этих условиях банки, особенно государственные коммерческие кредиторы, играют критически важную направляющую роль.

Заместитель руководителя Департамента кредитной политики Agribank Выонг Ван Куи сообщил, что Agribank уделяет приоритетное внимание «зеленому» кредитованию, интеграции принципов ESG и устойчивому корпоративному управлению. По состоянию на третий квартал 2025 года объем непогашенных «зеленых» кредитов банка достиг 28,36 трлн донгов, обслуживая почти 40 тыс. клиентов. Портфель «зеленого» кредитования Agribank сосредоточен на возобновляемой энергетике, устойчивом лесном хозяйстве и «зеленом» сельском хозяйстве.

Резолюция Политбюро № 68-NQ/TW от 4 мая 2025 года о развитии частного сектора и Резолюция Национального собрания № 198/2025/QH15 определили политику предоставления процентной поддержки для «зеленых» проектов. Государственный банк Вьетнама во взаимодействии с Министерством финансов завершает подготовку постановления о субсидировании процентных ставок на уровне 2% для проектов в сфере «зеленой» и циркулярной экономики, которое планируется принять в начале 2026 года. В то же время рынок «зеленых» корпоративных облигаций, а также такие инициативы, как фонд гарантий «зеленого» кредитования и платформа торговли углеродными кредитами, рассматриваются в качестве ключевых инструментов поддержки устойчивого финансирования.

В конечном итоге устойчивый рост начинается с конкретных инвестиционных решений. Реальный вызов заключается не в объеме мобилизованного капитала, а в том, способствует ли он трансформации производственных моделей, сокращению выбросов и повышению качества роста в условиях реструктуризации траектории развития Вьетнама.