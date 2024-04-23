Исторические уроки победы Дьенбьенфу в памяти председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

В свое время председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев бывал во Вьетнаме во время командировок, будучи молодым дипломатом. В одну такую командировку ему посчастливилось присутствовать на встрече генерала Во Нгуен Зиапа с молодежью, которую Евгений Дмитриевич назвал началом «вьетнамской» главы в его карьере.

В интервью нашему корреспонденту ВИА в России председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев рассказал об исторической для него встрече с генералом Во Нгуен Зиапом и всемирно-историческом значении победы под Дьенбьенфу.

Во время командировки во Вьетнам примерно в 1990-е годы Евгений Григорьев поучаствовал во встрече генерала Во Нгуен Зиапа с молодежью. И по сей день он называет это редким счастливым случаем.

Евгений Дмитриевич подчеркнул, что именно под этим впечатлением он стал читать и глубже узнавать не только о войне сопротивления вьетнамского народа против французов, но и о кампании Дьенбьенфу под командованием генерала Во Нгуен Зиапа.

По его словам, первый урок был урок о силе духа. Евгений Дмитриевич повторил юмористическое высказывание генерала, когда его спросили о потерях обеих сторон в Дьенбьенфу. Он вспомнил: «Тогда генерал Зиап сказал: «Мы не потеряли ни одного танка, потому что танков у нас не было. Однако, у нас был дух». И позже, говоря о победе операции им. Хо Ши Мина в 1975 году, генерал Во Нгуен Зиап также сказал: «Мы не потеряли ни одного B-52, потому что у нас не было B-52. У нас был дух».

Евгений Дмитриевич напомнил, что Во Нгуен Зиап много говорил о подготовке к битве, которая длилась на протяжении всего 1953 года, сопровождалась множеством трудностей, и держалась в полной тайне. Евгений Григорьев несколько раз повторил, что армия без танков победила современную армию французских колонизаторов, что это можно объяснить только силой духа.

Глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга подтвердил, что победа под Дьенбьенфу показала, что нет нерешенных сложностей при наличии решимости и духа. Воля, решимость и поддержка народа могут сделать то, чего не могут сделать даже огромные деньги, оружие или сила. Он также отметил, что этот дух Дьенбьенфу был продолжен в кампании им. Хо Ши Мина. Солдаты Вьетнамской народной армии на велосипедах и на своих плечах по тропе им. Хо Ши Мина доставляли оружие, боеприпасы, мотоциклы и продовольствие поле битвы на Юге Вьетнама. Григорьев назвал это фантастикой, и именно эта сила помогла Вьетнаму победить.

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга допустил сравнение Дьенбьенфу со Сталинградской битвой в годы Великой Отечественной войны, когда жители города преодолели больше 900 дней и ночей блокады, чтобы победить фашистскую армию, создав перелом в войне.

70 лет назад у Вьетнама был Дьенбьенфу, а 80 лет назад у России был Сталинград. Говоря об этом сходстве, Евгений Дмитриевич сказал, что у каждого народа своя война. И в основе каждой войны лежат планы, средства, силы и т. д., но кто выиграет войну зависит от того, есть ли у этого народа воля к победе или нет. У русских была воля к преодолению блокады, а вьетнамцы также были полны решимости преодолеть любую нехватку боеприпасов и вооружения, и своей народной нерегулярной армией победить современную регулярную французскую армию.



