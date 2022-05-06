Историческая победа под Дьенбьенфу - победа войны комплексного сопротивления

Во второй половине дня 7 мая 1954 года на крыше бункера Де Кастри развевался флаг «На борьбу, на победу». Битва под Дьенбьенфу закончилась победой Вьетнамской армии. Документальные фото

Битва при Дьенбьенфу началась 13 марта 1954 года с ночного штурма французской позиции Химлам (Беатрис). Бои шли целые два месяца.

За 56 дней и ночей боев силы ПВО, артиллерия и пехота сбили 62 самолета всех типов противника, уничтожили или взяли в плен многих вражеских пилотов. Только 367-й зенитно-артиллерийский полк сбил 52 самолета 9 типов противника и повредил еще 117.

Вьетнамская армия и народ сражались с врагом как в военном, так и в политическом отношении.

На фронте политической борьбы Партия и президент Хо Ши Мин распространяли, разъясняли среди всех слоев населения политику и направления войны сопротивления, пропагандируя справедливую силу войны сопротивления, отрицая ложную информацию и отвергая враждебные обвинения противника, чтобы сделать его изолированным и политически ослабленным.

Партия и президент Хо Ши Мин собрали силы великого блока национального единства, мобилизовали и развивали патриотизм и любовь к режиму, создав большие возможности для мобилизации человеческих и материальных ресурсов для передового фронта.

По словам директора Института военной истории Вьетнама генерал-лейтенанта, доктора Нгуен Хоанг Ниена, наша Партия развивала максимальную силу всей партии, всей армии и всего народа для одержания важных побед в войне сопротивления. Кроме того, благодаря борьбе на дипломатическом фронте Вьетнам воспользовался международной поддержкой.

Прошло 68 лет, но линия Партии на «войну комплексного сопротивления» остается в силе.

68 лет назад на поле Мыонгтхань войска Вьетминя под командованием генерала Во Нгуен Зиапа вели это историческое сражение до победы 7 мая 1954 года. Эта громкая победа вдохновила другие угнетенные народы на борьбу за мир, за национальную независимость, демократию и социальный прогресс. На национальном уровне он ознаменовал собой открытие эры независимости, свободы и социализма.

Победа под Дьенбьенфу — это не только победа вьетнамского народа, но и лаосского и камбоджийского народов, направленная на то, чтобы заставить французское правительство подписать Женевские соглашения по Индокитаю, признать независимость, суверенитет и целостность территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджа.



