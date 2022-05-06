НОВОСТИ
Историческая победа под Дьенбьенфу - победа войны комплексного сопротивления
Битва при Дьенбьенфу началась 13 марта 1954 года с ночного штурма французской позиции Химлам (Беатрис). Бои шли целые два месяца.
За 56 дней и ночей боев силы ПВО, артиллерия и пехота сбили 62 самолета всех типов противника, уничтожили или взяли в плен многих вражеских пилотов. Только 367-й зенитно-артиллерийский полк сбил 52 самолета 9 типов противника и повредил еще 117.
Вьетнамская армия и народ сражались с врагом как в военном, так и в политическом отношении.
На фронте политической борьбы Партия и президент Хо Ши Мин распространяли, разъясняли среди всех слоев населения политику и направления войны сопротивления, пропагандируя справедливую силу войны сопротивления, отрицая ложную информацию и отвергая враждебные обвинения противника, чтобы сделать его изолированным и политически ослабленным.
Партия и президент Хо Ши Мин собрали силы великого блока национального единства, мобилизовали и развивали патриотизм и любовь к режиму, создав большие возможности для мобилизации человеческих и материальных ресурсов для передового фронта.
По словам директора Института военной истории Вьетнама генерал-лейтенанта, доктора Нгуен Хоанг Ниена, наша Партия развивала максимальную силу всей партии, всей армии и всего народа для одержания важных побед в войне сопротивления. Кроме того, благодаря борьбе на дипломатическом фронте Вьетнам воспользовался международной поддержкой.
Прошло 68 лет, но линия Партии на «войну комплексного сопротивления» остается в силе.
68 лет назад на поле Мыонгтхань войска Вьетминя под командованием генерала Во Нгуен Зиапа вели это историческое сражение до победы 7 мая 1954 года. Эта громкая победа вдохновила другие угнетенные народы на борьбу за мир, за национальную независимость, демократию и социальный прогресс. На национальном уровне он ознаменовал собой открытие эры независимости, свободы и социализма.
Победа под Дьенбьенфу — это не только победа вьетнамского народа, но и лаосского и камбоджийского народов, направленная на то, чтобы заставить французское правительство подписать Женевские соглашения по Индокитаю, признать независимость, суверенитет и целостность территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджа.