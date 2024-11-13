Историческая миссия Коммунистической партии Вьетнама

Более чем за 94 года руководства революцией Коммунистическая партия Вьетнама партия (КПВ) совершенствовала и продолжает постоянно совершенствовать способы руководства, повышает лидерские качества и способность правящей партии. В настоящее время, когда страна переживает новый исторический момент, новую эпоху, возникает неотложная необходимость в решительном обновлении методов руководства, чтобы вывести нацию на путь «эпохи подъема».



Вывод нации в новую эпоху



Реальность и история, как внутри страны, так и за рубежом, показали конкретные доказательства того, что, когда революция сталкивалась с трудностями, кризисами и даже неудачами, причина была не в руководящих принципах, курсах, а, скорее, в методе руководства, который не подходил и не следовал ситуации и контексту того времени. На практике Коммунистическая партия Вьетнама на протяжении всего процесса руководства революцией уделяла особое внимание обновлению методов руководства, последовательно выполняя соответствующие и эффективные задачи и решения.



Доктор Нгуен Вьет Чык, член Центрального комитета Вьетнамского фронта Отечества, заместитель председателя Социально-культурного консультативного совета, заявил, что продолжение дополнения и совершенствования способов руководства партии очень необходимо и имеет важное значение, соответствующее сегодняшнему новому контексту. Это объективные требования. Именно гибкость, творческий подход и совершенствование методов руководства КПВ помогли стране преодолеть трудности.



По словам доктора Нгуен Вьет Чыка, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил, что новая эпоха - это эпоха развития Вьетнама с большими стремлениями: к 2030 году страна стремится стать развивающимся государством с высоким уровнем дохода, а к 2045 году — развитой страной с высоким доходом. Поэтому необходимо продолжать совершенствовать методы партийного руководства. Опыт вьетнамской партии, накопленный за годы революционного процесса, подтверждает важность постоянного творческого и новаторского подхода при неизменной сути. Принцип заключается в том, чтобы сохранить руководящую роль партии, но обновить методы её руководства.



Основываясь на взглядах марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, съезд партии 6-го созыва впервые упомянул об «обновлении содержаний и методов руководства партии», подчеркнув необходимость «конкретного регулирования отношений и стиля работы между партией, государством и массовыми народными организациями на всех уровнях, прежде всего на центральном».



На 8-м, 9-м, 10-м, 11-м и 12-м съездах Коммунистической партии Вьетнама были продолжены усилия по дополнению и развитию взглядов на методы партийного руководства. На 13-м съезде партии было подчеркнуто: «Необходимо решительно продолжать обновление методов руководства партии в новых условиях». На основе подведения итогов 15-летней реализации резолюции № 15-NQ/TW ЦК КПВ 10-го созыва, 6-й пленум ЦК КПВ 13-го созыва принял резолюцию № 28-NQ/TW от 17 ноября 2022 г. о продолжении обновления методов руководства, правящих методов партии в отношении политической системы в новый период. Руководящая роль правящей партии в государстве и обществе закреплена в Конституции Социалистической Республики Вьетнам; механизм «партийного руководства, государственного управления», «господства людей» также подтвержден и закреплен строгими положениями устава Партии, Конституции и нормами закона, а также уставами и положениями других организаций в политической системе, массовых народных организациях.



Доцент, доктор Чыонг Нгок Нам, бывший директор Академии журналистики и коммуникации, отметил, что вьетнамская партия выполнила свою историческую роль и миссию. Несмотря на возникшие в процессе развития трудности, она преодолела вызовы, оперативно выявляя и устраняя свои недостатки, что позволило укрепить лидерские качества и боевую мощь, став решающим фактором успехов вьетнамской революции на разных этапах.

Строя правящую партию в истинном духе президента Хо Ши Мина, руководство должно определить верный путь развития страны. Через этот путь партия направляет государство и массовые организации на его реализацию.

Роль партийного руководства - ключевой фактор



В процессе руководства партия регулярно обновляет, развивает, совершенствует методы руководства правящей партии в соответствии с поставленными требованиями и задачами, тем самым приводя вьетнамский народ к достижению многих больших достижений, имеющих историческое значение, чтобы страна смогла обрести такое благосостояние, потенциал, положение и международную репутацию, как сегодня.



Магистр Нгуен Тхи Тхуи, глава факультета партийного строительства провинциальной политической школы Биньзыонг, сказала, что роль партийного руководства в нынешний период является ключевым фактором обеспечения чистоты и силы, помогает партии преодолеть все трудности и вызовы, чтобы привести страну к развитию.



Анализируя практический опыт в провинции Биньзыонг, магистр Нгуен Тхи Тхуи отметила, что провинция добилась больших успехов благодаря обновлению методов руководства. На среднесрочной предварительной конференции 2020-2025 годов, была высоко оценена роль провинциальной партийной организации в ориентации социально-экономического развития.

Благодаря политикам, направленным на привлечение инвестиций и улучшение бизнес-среды, Биньзыонг стала лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций. Это развитие не только способствует развитию экономики, но и повышает качество жизни людей благодаря программам социального обеспечения, образования и здравоохранения.



Чтобы сохранить эту динамику развития, провинция Биньзыонг продолжает содействовать работе по строительству партии, сильной политической системе, а также реализации заключения № 21-KL/TW от 25 октября 2021 года о строительстве и исправления партии. В частности, провинция сосредотачивается на устойчивом развитии городских районов, ускоряет реализацию ключевых проектов и планирует строить «умные города», инновационные центры.



Магистр Нгуен Тхи Тхуи выразила уверенность, что благодаря смелости в мышлении, действиях и готовности брать на себя ответственность, цель провинции Биньзыонг — получить статус города центрального подчинения к 2030 году — станет реальностью. Это будет способствовать превращению провинции в современный и цивилизованный центр, помогая Юго-Восточному региону стать ведущим экономическим, финансовым, образовательным и научно-технологическим центром страны.



Под руководством Коммунистической партии Вьетнама - партии, которая всегда считает служение народу жизненным идеалом и целью устремления, будучи абсолютно и бесконечно верной интересам нации и народа, президент Хо Ши Мин сказал: «Кроме интересов Отечества и народа, у нашей партии нет других интересов». Именно она управляла революционной лодкой, повела Вьетнам преодолевать все трудности, сотворив целый ряд чудес.



Из безымянной страны на карте мира, опустошенной войной, Вьетнам превратился в символ мира, стабильности, гостеприимства, напрвление международных инвесторов и посетителей. Из отсталой экономики Вьетнам вошел в число 40 крупнейших экономик, по масштабам торговли - в число 20 крупнейших стран мира, а ключевое звено в 16 ССТ связано с 60 ключевыми экономиками региона и всего мира.



Из страны, находившейся в условиях осады и эмбарго, Вьетнам превратился в страну, имеющую отношения со 193 странами - членами ООН, поддерживающую стратегические и всеобъемлющие партнерские отношения с 30 странами, включая все крупные государства, и являющуюся активным членом более чем 70 региональных и международных организаций. Партия неизменно ставит счастье и благополучие народа в центр своих устремлений. Организация Объединенных Наций и международные друзья рассматривают Вьетнам как историю успеха, яркий пример борьбы с бедностью, постоянного улучшения материальной и духовной жизни людей.



В 21 веке Вьетнам добился больших успехов в социально-экономическом развитии. Оценивается, что средние темпы роста ВВП в период 2021-2025 годов достигают 5,7-5,9% в год, что выводит страну в число лидеров по этому показателю в регионе и мире. Размер экономики увеличился в 1,45 раза и, по прогнозам, достигнет 500 миллиардов долларов США к 2025 году. Доход на душу населения значительно вырос с 3400 до примерно 4650 долларов США, что позволит Вьетнаму к 2025 году войти в группу стран с высоким уровнем дохода.



Перед лицом этих знаменательных вех, кадры, члены партии и народ с нетерпением ждут новых, сильных и обоснованных решений партии, которые приведут к прорывам в развитии страны.