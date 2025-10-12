НОВОСТИ
Исследуя Пещеры Зай — шедевр природы в национальном парке Гора Чуа
Под окаменевшим коралловым плато находится ещё один слой кораллов. Во время прилива волны заливают каменные террасы, а затем, отступая, создают иллюзию водопада, стекающего прямо в море, — завораживающее зрелище, особенно при солнечном свете. Период с декабря по март — время, когда скалы покрываются изумрудным ковром мха, придавая пейзажу особую мягкость и глубину красок. На фоне синего моря рифы образуют великолепную природную панораму.
Туристка Чыонг Нгок Ань из Ламдонга и её группа друзей запечатлели множество прекрасных моментов на рассвете в Пещера Зай. Нгок Ань поделилась: «Когда я впервые приехала сюда, меня по-настоящему впечатлили величественные и дикие пейзажи. Я люблю море, поэтому, ступив на Пещеру Зай, я полюбила его ещё больше. Утренний воздух здесь свежий и прохладный, дарящий ощущение расслабления и комфорта. Это определённо то место, которое я познакомлю с друзьями и куда вернусь в будущем».
Одно из самых запоминающихся впечатлений — прогулка по деревянному мосту, окрашенному в красный цвет, который извивается вдоль склона Горы Чуа и открывает потрясающий вид на горы и море. Вдоль пути камни различной формы выглядят как «музей под открытым небом», сохраняющий следы геологической истории, выдерживающий испытание временем и гравитацией. Стоя с моста, посетители могут в полной мере полюбоваться красотой гор и бескрайним синим морем.
Посетив Пещеру Зай, туристы могут не только насладиться великолепием пейзажей, но и принять участие в разнообразных маршрутах по национальному парку Гора Чуа: Здесь организуются разнообразные туристические туры и маршруты, такие как: покорение вершины скалы До, исследование пещерных пород и водопада «Пять ярусов», экскурсия в залив Виньхи – Каменный парк – виноградную деревню Тхайан, а также треккинг по прибрежному маршруту Виньхи – Биньтьен. Кроме того, у туристов есть возможность купаться в море, совершать прогулки на лодках с прозрачным дном для наблюдения за кораллами, заниматься дайвингом и другими водными видами спорта. Помимо этого, гости могут воспользоваться услугами питания и отдыха, а также принять участие в вечерних мероприятиях на туристическом объекте Пещеры Зай.
По словам Нгуен Тхань Чунга, исполняющего обязанности заместителя директора Центра туризма и экологического образования (подразделение Управления Национального парка Гора Чуа – Фыокбинь), в настоящее время активно развивается направление экологического туризма, основанного на опыте взаимодействия с природой и разнообразных экскурсионных маршрутах по территории парка, среди которых Пещера Зай является одной из наиболее привлекательных достопримечательностей благодаря своей дикой и величественной красоте.
Посещение Пещеры Зай — это не только возможность полюбоваться величием природы, но и почувствовать гармонию и умиротворение. Шум прибоя, наложенные друг на друга каменные глыбы словно рассказывают историю моря и времени.