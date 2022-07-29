Исследования: Вьетнам — одна из самых быстрорастущих стран в следующем десятилетии

Сайт eurekalert.org 27 июля опубликовал результаты Лаборатории роста Гарвардского университета (США), показывающие, что к 2030 году Вьетнам, по прогнозам, станет одной из самых быстрорастущих экономик, наряду с Китаем, Угандой, Индонезией и Индией.

Согласно результатам исследования, когда воздействие пандемии COVID-19 прекратится, прогнозируется, что долгосрочный рост будет сосредоточен в Азии, Восточной Европе и Восточной Африке.

Исследования показывают, что страны, расширяющие производство в более сложных отраслях, такие как Вьетнам и Китай, в следующем десятилетии переживут самый быстрый рост.

Исследователи Лаборатории роста опубликовали новый рейтинг стран по индексу экономической сложности (ECI), который измеряет разнообразие и сложность производственных мощностей, воплощенных в экспортируемых товарах каждой страны. Несмотря на сбои в торговле из-за пандемии, рейтинги экономической сложности стран остаются на удивление стабильными.

Рейтинг ECI показывает, что самые экономически сложные страны мира остаются стабильными, а первые места занимают Япония, Швейцария, Германия, Южная Корея и Сингапур. Другими странами являются Великобритания (10-е место), США (12-е место), Китай (16-е место) и Италия (17-е место).

Развивающиеся страны добились наибольших успехов в повышении сложности, включая Вьетнам (51), Камбоджу (72), Лаос (89) и Эфиопию (97).

Другие развивающиеся регионы сталкиваются с более сложными перспективами роста из-за меньшей экономической сложности, включая Латинскую Америку, Карибский бассейн и Западную Африку.