Использование экспортных преимуществ в рамках ВРЭП

С охватом почти 30% мирового ВВП и населения, Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) рассматривается как крупнейшая в мире зона свободной торговли, открывающая широкое пространство для сбыта вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.

По словам заместителя генерального секретаря Ассоциации переработки и экспорта морепродуктов Вьетнама (VASEP) Ле Ханг, экспорт морепродуктов на рынки ВРЭП в настоящее время составляет более 50 % общего оборота отрасли.

Рабочие Генеральной швейной компании May 10 производят одежду на экспорт. (Фото: ВИА)

В 2025 году только на рынке Китая объём экспорта вьетнамских морепродуктов превысил 2,2 млрд долларов США, увеличившись примерно на 33 % по сравнению с 2024 годом. На японском рынке экспорт морепродуктов также вырос на 14,6%, достигнув почти 1,7 млрд долларов США. Кроме того, рынки Республики Корея и Австралии продемонстрировали рост соответственно на 9,6% и 3,2%.



Наряду с морепродуктами фрукты и овощи также являются товарной группой с высокими темпами роста в пространстве ВРЭП. По данным Ассоциации фруктов и овощей Вьетнама, Китай по-прежнему занимает крупнейшую долю - около 65%, при объёме экспорта в 2025 году более 5 млрд долларов США. Примечательно, что экспорт фруктов и овощей в Малайзию в 2025 году вырос почти на 80%, а в Австралию - примерно на 30%. По оценкам многих предприятий, экспорт в зону ВРЭП существенно стимулируется благодаря гибким правилам происхождения товаров.



В то время как многие соглашения о свободной торговле требуют, чтобы продукция имела чисто вьетнамское происхождение для получения тарифных льгот, ВРЭП допускает применение механизма внутриблоковой кумуляции происхождения. Это означает, что сельскохозяйственное, лесное и рыбное сырьё может импортироваться из одной или нескольких стран - членов ВРЭП, а затем перерабатываться во Вьетнаме и при этом всё равно получать сертификат происхождения для пользования тарифными преференциями.



Вместе с тем экспорт в пространство ВРЭП выявляет и новые препятствия, что проявляется в замедлении и сокращении импорта на ряде рынков АСЕАН. По словам директора компании Hung Viet Rice Co., Ltd. Нгуен Тьань Чунга, экспорт риса в 2025 году уже не сохранял темпы роста предыдущих лет, поскольку такие ключевые рынки, как Индонезия и Филиппины резко сократили импорт, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в текущем году. Для более эффективного использования преимуществ ВРЭП предприятиям необходимо переориентироваться на рынки Японии, Республики Корея и Китая с продукцией более высокого качества, специализированными сортами риса и глубоко переработанными рисовыми продуктами.



Ещё одним серьёзным вызовом является высокая схожесть товарной номенклатуры между Вьетнамом и многими странами ВРЭП, что усиливает конкурентное давление. В частности, Вьетнам сталкивается с прямой конкуренцией со стороны Таиланда, Малайзии, Филиппин, Лаоса и Австралии по таким традиционно сильным позициям, как рис, морепродукты и тропические фрукты.



В пространстве ВРЭП, простирающемся от Северо-Восточной Азии через Юго-Восточную Азию до Австралии, экспорт вьетнамской сельхозпродукции всё ещё обладает значительным потенциалом роста. Однако каждый рынок функционирует по собственным правилам, что требует от предприятий углубления работы по отдельным сегментам и партнёрам вместо унифицированного подхода. Так, Китай отличается огромным масштабом рынка при высокой конкуренции; страны АСЕАН вступают в фазу реструктуризации спроса и предложения, тогда как Австралия и Новая Зеландия предъявляют высокие стандарты и ориентируются на долгосрочные обязательства.



При учёте этих особенностей преимущества ВРЭП не будут ограничиваться лишь тарифными преференциями или географическим охватом, а трансформируются в более высокую адаптивность к рынкам, способность выстраивать цепочки производства и реальную конкурентоспособность каждой товарной группы.