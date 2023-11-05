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Использование потенциала спортивного туризма

Спортивный туризм – это сильно растущая тенденция в туристической индустрии, которая приносит большую прибыль многим населенным пунктам. Благодаря разнообразному, величественному природному ландшафту и уникальным культурным и историческим особенностям, Ниньбинь обладает множеством возможностей и преимуществ для развития этого вида туризма.

Спортивный туризм является одним из направлений, которое, по оценкам, имеет большой потенциал. Национальный парк Кук Фыонг стремится использовать потенциал этого вида туризма. После 2 лет организации конкурс по бегу «Cuc Phuong jungle paths» привлек к участию тысячи отечественных и иностранных туристов, что поспособствовало популяризации и представлению красоты и привлекательности системы природных и исторических ценностей, культуры, реализации стратегии сохранения и устойчивого развития первого национального парка Вьетнама.

Спортсменка Паулина Свобода из Франции, участвующая в забеге «Cuc Phuong Jungle Paths 2023», сказала, что она зарегистрировалась на самую длинную дистанцию, чтобы иметь возможность в полной мере ощутить уникальные особенности национального парка. Её очень впечатлила первозданная красота леса. Благодаря природной красоте этого национального парка спортсмены чувствовали себя комфортно на беговых маршрутах.

Заместитель директора Центра экологического образования национального парка Кук Фыонг До Хонг Хай сказал, что лес Кук Фыонг площадью 22 408 гектаров считается «огромным сокровищем» с комплексной системой природных, исторических и культурных ценностей. Национальный парк Кук Фыонг – первый национальный парк Вьетнама, в котором реализовано множество экологических туристических продуктов, и четыре года подряд (2019-2022 гг.) он признавался лучшим направлением в Азии. Чтобы пропагандировать и повышать осведомленность туристов и общества об охране природы в целом и защите дикой природы в частности, парк скоординировал свои действия с акционерным обществом New Race для организации забега в Кук Фыонг. Забег в этом году посвящен теме «Забег с целью сохранения природы». Проходя беговые маршруты, спортсмены узнают больше о природоохранной работе, а также о природных ресурсах парка, тем самым получают больше предствлений о природе, дикой флоре и фауне национального парка Кук Фыонг.

Обладая разнообразным и величественным природным ландшафтом, провинция Ниньбинь реализовала множество решений для содействия использованию потенциала спортивного туризма. В провинции было проведено множество спортивных мероприятий, таких как 22-е Игры ЮВА, Международный турнир по волейболу среди женщин, Национальный турнир по кроссу, Южноазиатский турнир по волейболу и т. д. Уникальные, масштабные спортивные мероприятия не только создают радостную и захватывающую атмосферу для людей и спортсменов, а также способствуют популяризации красивых мест и традиционной культуры древней столицы Вьетнама среди друзей внутри страны и за рубежом.

Спортивный туризм в провинции также развивается в различных формах, таких как каякинг, гольф, езда на велосипеде, альпинизм... Наличие красивых беговых маршрутов и гостеприимных традиций местного населения, местоположение и уникальные культурные ценности создают благоприятные условия для делегаций, которые приедут в Ниньбинь для исследования и организации спортивных турниров в сочетании с туризмом.

В ближайшее время туристическая индустрия Ниньбиня сосредоточится на исследовании, оценке и использовании потенциала спортивного туризма, особенно приключенческого спортивного туризма, такого как альпинизм и гонки по бездорожью, способствуя развитию этой отрасли в провинции.

ИЖВ/ВИА

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