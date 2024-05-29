НОВОСТИ
Использование возможности сотрудничества в полупроводниковой промышленности
На конференции председатель Учредительного совета VINASA Чыонг Зя Бинь рассказал о мировом рынке полупроводников с огромными и вдохновляющими возможностями для вьетнамского бизнеса, который был, есть и будет участвовать в этой экосистеме. 25 лет назад Вьетнам начал входить в сферу программного обеспечения в области информационных технологий с нуля. Но теперь, с полупроводниковой промышленностью, Вьетнам определенно не начинает с нуля, потому что в настоящее время у страны есть много преимуществ в этой области.
Через 2 года, количество полупроводниковых чипов удвоится, а мировые данные будут удваиваться каждый год. В глобальном технологическом мире происходят «полупроводниковые войны», именно эта технология будет доминировать в будущем. В Индии самое большое количество инженеров-разработчиков полупроводниковых чипов, но 70% мировых чипсетов производятся в Китае. Учитывая накал экосистемы полупроводниковых продуктов, страны всего мира инвестируют в эту область. Поэтому Вьетнаму необходимо иметь стратегию развития этой промышленности. Недавно VINASA учредила Комитет по развитию полупроводниковой промышленности с целью собрать экспертов, предприятия и партнеров для совместного содействия развитию этой отрасли, пропаганды и распространения знаний, соединения и сотрудничества, создания стимулов для внутренних и международных инвесторов. По данным проекта «Развитие человеческих ресурсов в полупроводниковой промышленности до 2030 года с перспективой до 2050 года», возглавляемого Министерством планирования и инвестиций, прогнозируется потребность около 50 000 инженеров в полупроводниковой промышленности. Из них около 15 000 инженеров-конструкторов ИС и 35 000 инженеров в сфере производства, упаковки, тестирования и других областях. Вьетнаму необходимо подготовить 1300 преподавателей в научно-исследовательских институтах, университетах, учебных заведениях и на предприятиях. Заместитель директора Департамента индустрии информационных технологий при Министерстве информации и коммуникаций Вьетнама Нгуен Тхиен Нгиа отметил, что для решения проблемы человеческих ресурсов в сфере полупроводников Вьетнаму необходимо не только сосредоточиться в обучении, но и привлекать бизнес-инвестиции во Вьетнаме для развития внутреннего рынка полупроводников. Так как, несмотря на многие преимущества, вклад Вьетнама в этой области по сравнению с миром незначителен, содействие формированию экосистемы поддержки предприятий по производству чипов поможет Вьетнаму повысить свою привлекательность для крупных производственных корпораций, превратив Вьетнам в страну с большей деятельностью по производству полупроводниковых чипов.