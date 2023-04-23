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Использование возможностей цифровых технологий
Чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей в условиях все более жесткой конкуренции из-за резких изменений в методах распределения товаров, основанных на науке и технологиях, особенно технологиях, вынуждающих предприятия розничной торговли меняться, чтобы выжить и расти.
По данным Министерства промышленности и торговли, общий объем розничного рынка Вьетнама в настоящее время достигает около 140 млрд. долл. США и, по прогнозам, увеличится примерно до 350 млрд. долл. США к 2025 году. По этой оценке, на его долю придется около 59% от общего внутреннего бюджета страны.
Кроме того, это сектор с высокими темпами роста, вносящий значительный вклад в рост ВВП страны, способствующий реструктуризации экономики в направлении увеличения доли отраслей промышленности и услуг.
В первом квартале 2023 года объем розничных продаж товаров достиг 1.187 трлн донгов, что на 11,4% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года, что составляет 78,9% от общего объема розничных продаж товаров и услуг по всей стране в первом квартале этого года.
По мнению торговых экспертов, рынок розничной торговли хорошо развивается благодаря впечатляющему росту ВВП на протяжении многих лет, улучшению системы торговой инфраструктуры и стремительному развитию электронной коммерции.
Однако сектор розничной торговли в стране сталкивается с серьезными проблемами, вызванными жесткой конкуренцией и кардинальными изменениями в распределений товаров на основе науки и техники, в частности, Четвертой промышленной революции.
Делясь новой тенденцией в сфере розничной торговли, г-жа Динь Тхи Бао Линь - заместитель директора Центра промышленной и торговой информации (Министерство промышленности и торговли) сказала, что рынок движется в сторону покупателей. Кроме того, у покупателей появляется все больше и больше современных инструментов для выбора как из современных, так и из традиционных каналов продаж.
Примечательно, что вьетнамские потребители уделяют больше внимания цифровым технологиям: доля пользователей интернета выросла до 75% населения, а доля онлайн-покупателей - до 60%.
Кроме того, чтобы конкурировать, ритейлеры должны постоянно обновлять свои офлайн- и онлайн-каналы продаж, предоставлять поддержку, применять онлайн-инструменты, а также делать электронные платежи максимально удобными.
Анализируя трудности и проблемы индустрии розничной торговли, г-н Хоанг Сон Конг - директор Центра поддержки стартапов и передачи технологий в сфере индустрии розничной торговли, сказал, что многие предприятия испытывают трудности с набором персонала и внедрением цифровых технологий. Применение этих технологий для подбора персонала на самом деле не пользуется популярностью и все еще сталкивается с трудностями из-за отсутствия квалифицированного применения.
Г-н Нгуен Лам Тхань, генеральный директор Tiktok Vietnam, сказал, что площадка электронной коммерции - это тип розничного бизнеса. TikTok создает условия для фермеров, чтобы они могли использовать сильные стороны технологий, поддерживать продажи и т. д. Наряду с этим, продвигая сотрудничество с организациями, профсоюзами, женскими ассоциациями для налаживания связей, создания большего количества каналов розничной торговли и увеличения доходов сторон.
По словам г-на Нгуен Ван Тханя, директора Центра развития электронной коммерции Департамента электронной коммерции и цифровой экономики отметил, что хоть потенциал для развития и преимущества электронной коммерции для вьетнамской экономики огромны, предприятиям по-прежнему не хватает навыков ведения бизнеса в интернете; трудно завоевать доверие клиентов, а также соблюдать правила страны-импортера.
Чтобы помочь предприятиям находить клиентов через канал электронной коммерции, г-н Нгуен Ван Тхань сказал, что необходимо совершенствовать институты и политику, способствующие развитию электронной коммерции. Такие, как инфраструктура, человеческие ресурсы, стимулирование частного сектора к инновациям и активному участию в применении электронной коммерции; стандартизация рынка, стандартизация информации.
Однако, помимо поддержки со стороны государства, сами предприятия должны улучшать производственные мощности и диверсифицировать продукцию в направлении к молодому поколению. Потому что это самый потенциальный клиент электронной коммерции в ближайшем будущем.