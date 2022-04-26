Использование возможностей для увеличения экспорта продукции водного промысла в ЕС

Вступившее в силу 1 августа 2020 года Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) предлагает множество возможностей для экспорта вьетнамской водной продукции на европейский рынок.

«ЕС по-прежнему остается одним из основных рынков сбыта водной продукции Вьетнама», - сказал Ле Хоанг Тай, заместитель директора Департамента содействия торговле.

Согласно статистике, экспорт продукции водного промысла в первом квартале 2022 года достиг 2,4 млрд. долл. США, что на 40% больше, чем в прошлом году. В частности, за первые два месяца года Вьетнам экспортировал в ЕС пангасиуса на 28 млн. долл. США, что почти на 76% больше, чем годом ранее, и креветок на 159 млн. долл. США (рост на 66%).

Ле Хоанг Тай выразил надежду, что благодаря вебинару производители водных продуктов получат возможность лучше понять рынок ЕС, необходимость сотрудничества между двумя сторонами для ускорения развития водного сектора.

«Устойчивость аквакультуры привлекает все большее внимание в Европе и постепенно интегрируется в будущие системы управления», - сказала Ле Хоанг Туи, торговый советник Вьетнама в Швеции, Финляндии, Исландии и Латвии. «Кроме того, пандемия COVID-19 требует от потребителей уделять больше внимания здоровью и происхождению продуктов питания».

По ее словам, чтобы сделать экспорт на рынок Скандинавии более эффективным, компаниям необходимо соблюдать обязательные рыночные правила, а также удовлетворять дополнительные потребности. Наряду с этим компаниям необходимо маркировать свои продукты точной информацией и создавать надежные бренды, исследовать и разрабатывать продукты в соответствии с потребительскими тенденциями.

В 2021 году экспорт водной продукции Вьетнама в ЕС превысил 1 млрд. долл. США, увеличившись на 12%. Основными рынками сбыта страны в Европе сьали Нидерланды, Германия, Бельгия, Италия и Франция.