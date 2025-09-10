НОВОСТИ
Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса
Министр Тхонгсаван Пхомвихан подчеркнул, что выполнение договорённостей за прошедший период, особенно указаний руководства двух партий и государств, осуществлялось активно, эффективно и содержательно.
Во время телефонного разговора исполняющий обязанности министра Ле Хоай Чунг отметил, что высшее руководство партии и государства Вьетнама высоко оценивает участие Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и высокопоставленной делегации партии и государства Лаоса в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября, а также участие подразделения Народной армии Лаоса в параде вместе с армией и народом Вьетнама, что внесло важный вклад в успех мероприятия; выразил глубокую благодарность партии, государству и братскому народу Лаоса за искреннюю помощь и поддержку на протяжении 80 лет строительства и развития Вьетнама.
Исполняющий обязанности министра Ле Хоай Чунг высоко оценил тот факт, что министр Тхонгсаван Пхомвихан стал первым главой внешнеполитического ведомства, позвонившим с поздравлениями, что отражает традицию особых отношений Вьетнама и Лаоса. Он отметил конструктивный обмен мнениями по важным вопросам сотрудничества и подтвердил, что отношения Вьетнам–Лаос непрерывно развиваются всесторонне, эффективно и содержательно; подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт первостепенное значение отношениям с Лаосом и будет тесно сотрудничать с министром иностранных дел Лаоса для дальнейшего укрепления связей в целом, а также взаимодействия между двумя министерствами иностранных дел.
Обе стороны договорились и впредь тесно координировать усилия по эффективной реализации достигнутых на высшем уровне соглашений, а также готовиться к важным мероприятиям в каждой стране и между двумя странами в ближайшее время, уделяя особое внимание прорыву в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, а также в подготовке кадров.
Вьетнам выразил готовность делиться опытом и оказывать поддержку Лаосу в социально-экономическом развитии, особенно в реализации целей устойчивого развития.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел, повышения эффективности ежегодных консультационных механизмов между руководством и подразделениями двух министерств, активного проведения консультаций и взаимной поддержки на многосторонних и региональных форумах.
Министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан выразил надежду в скором времени принять с официальным визитом в Лаос секретаря ЦК партии, исполняющего обязанности министра иностранных дел Ле Хоай Чунга.