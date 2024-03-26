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Исполняющая обязанности президента Вьетнама встретилась с членами Ассоциации молодых предпринимателей
На встрече делегаты предложили партии и государству проводить политику, направленную на снижение процентных ставок по кредитам и облегчение доступа фирм к капиталу. Также необходимо устранить барьеры и создать наиболее благоприятные условия для развития бизнес-сообщества.
Выразив радость по поводу успехов, достигнутых сообществом молодых предпринимателей в последнее время, особенно значимых и эффективных движений и кампаний, товарищ Во Тхи Ань Суан выразила желание, чтобы ЦК ВКСМ им. Хо Ши Мина, Центральный союз молодежи, ЦК Ассоциации молодых предпринимателей и соответствующие подразделения продолжали понимать ситуацию с развитием молодых предпринимателей, чтобы своевременно предлагать меры, устранять трудности и препятствия на их пути, консультировать Партию, Государство, Правительство и Национальное собрание.
Ассоциации молодых предпринимателей Вьетнама необходимо продолжать обновлять способы работы в соответствии с мировыми тенденциями, целями страны и потребностями сообщества. Молодые предприниматели должны успешно играть две роли: бизнесменов-пионеров развития экономики и молодых людей-опоры страны. Эта ответственность требует, чтобы каждый молодой предприниматель лелеял надежду, осмеливался думать и действовать, был готов посвятить свою энергию, интеллект, творчество делу строительства и развития страны.