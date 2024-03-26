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Исполняющая обязанности президента Вьетнама встретилась с членами Ассоциации молодых предпринимателей

25 марта в Ханое исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан встретилась с делегацией Ассоциации молодых предпринимателей Вьетнама по случаю 93-й годовщины основания Вьетнамского коммунистического союза молодежи (ВКСМ) им. Хо Ши Мина (26 марта 1931 г. - 26 марта 2024 г.).
  Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан встречается с делегатами Ассоциации молодых предпринимателей Вьетнама в Ханое 25 марта. Фото: ВИA  
На сегодняшний день Ассоциация открыла свои отделения в 63 провинциях и городах по всей стране. Почти 19 000 предприятий, входящих в Ассоциацию, генерируют общий годовой доход в размере более 40 миллиардов долларов США, что составляет более 10 % ВВП страны, и обеспечивают занятость более 5 миллионов работников.

На встрече делегаты предложили партии и государству проводить политику, направленную на снижение процентных ставок по кредитам и облегчение доступа фирм к капиталу. Также необходимо устранить барьеры и создать наиболее благоприятные условия для развития бизнес-сообщества.

Выразив радость по поводу успехов, достигнутых сообществом молодых предпринимателей в последнее время, особенно значимых и эффективных движений и кампаний, товарищ Во Тхи Ань Суан выразила желание, чтобы ЦК ВКСМ им. Хо Ши Мина, Центральный союз молодежи, ЦК Ассоциации молодых предпринимателей и соответствующие подразделения продолжали понимать ситуацию с развитием молодых предпринимателей, чтобы своевременно предлагать меры, устранять трудности и препятствия на их пути, консультировать Партию, Государство, Правительство и Национальное собрание.

Ассоциации молодых предпринимателей Вьетнама необходимо продолжать обновлять способы работы в соответствии с мировыми тенденциями, целями страны и потребностями сообщества. Молодые предприниматели должны успешно играть две роли: бизнесменов-пионеров развития экономики и молодых людей-опоры страны. Эта ответственность требует, чтобы каждый молодой предприниматель лелеял надежду, осмеливался думать и действовать, был готов посвятить свою энергию, интеллект, творчество делу строительства и развития страны.

ВИА/ИЖВ

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