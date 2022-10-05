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Испания ценит всестороннее сотрудничество с Вьетнамом
Официальный представитель Испании подтвердил, что эта европейская страна придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Вьетнамом, выступая на церемонии, проведенной посольством Вьетнама в Мадриде 3 октября.
Мероприятие было приурочено к 77-му Дню Независимости Вьетнама (2 сентября) и 45-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
В своем выступлении посол Вьетнама Хоанг Суан Хай подчеркнул значение даты 2 сентября 1945 года, ознаменовавшей основание Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам), наряду с блестящими вехами за последние 77 лет, особенно выдающиеся достижения страны в области реформ, международной интеграции и национального развития с 1986 года.
Он отметил, что 2022 год имеет особое значение для отношений Вьетнама и Испании, поскольку он знаменует собой 45-летие установления дипломатических отношений и 13 лет с момента установления стратегического партнерства.
Подчеркнув успехи в двусторонних отношениях, он сказал, что Испания была первым членом ЕС, установившим стратегическое партнерство с Вьетнамом в декабре 2009 года. Обе стороны организовали множество взаимных визитов на высоком уровне и подписали соглашения о сотрудничестве в различных сферах.
Их торговля выросла с почти 1,2 млрд. долл. США в 2009 году до более чем 3 млрд. долл. США в год в последние годы. Она достигла 2.46 млрд. долл. США за первые 8 месяцев 2022 года. Испания инвестирует почти 141 млн. долл. США в более чем 80 проектов во Вьетнаме.
Хай отметил, что Испания также предоставила Вьетнаму льготные кредиты и коммерческие кредиты для развития экономики.
Однако он считает, что двустороннее сотрудничество еще не соответствует стратегическому партнерству, а также потенциалу и устремлениям двух стран.
Посол добавил, что он надеется, что вьетнамские и испанские предприятия извлекут выгоду из Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое уже вступило в силу, и Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), ратифицированное испанским парламентом, чтобы активно продвигать экономические, торговые и инвестиционные связи.
Со своей стороны, Сиана Маргарида Мендес Бертоло, государственный секретарь Испании по торговле, поздравила Вьетнам с его впечатляющими достижениями за последние 77 лет и назвала страну хорошим примером для других стран.
Она сказала, что Вьетнам является ведущим партнером ее страны в АСЕАН, и что Испания придает большое значение укреплению всестороннего сотрудничества с этой страной Юго-Восточной Азии.
Чиновница выразила надежду, что стратегическое партнерство продолжит интенсивно и широко развиваться в ближайшее время.
Также 3 октября посольство Вьетнама, Министерство культуры, спорта и туризма, Вьетнамская национальная академия музыки и Мадридская Королевская консерватория провели концерт, посвященный 77-му Дню национальной независимости Вьетнама и 45-летию установления дипломатических отношений.