Искусство и аозай укрепляют дружбу между Вьетнамом и Малайзией
Кульминацией мероприятия стал показ аозай (традиционного вьетнамского длинного платья). Особенно впечатляющей была коллекция «Вьетнамско-малайзийская дружба аозай» от Вьетнамского клуба наследия аозай (Малайзия), в которой были использованы национальные флаги и цветы обеих стран, символизирующие солидарность и культурную гармонию.
Посетители также имели возможность насладиться настоящим вьетнамским кофе на культурных стендах, что еще больше обогатило их знакомство с землей и народом Вьетнама.
Выступая на мероприятии, мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохаммад Шариф выразила признательность вьетнамской общине за вклад в культурную жизнь города. Её особенно впечатлил «дружеский аозай», отметив, что его гармоничный дизайн свидетельствует о крепких связях между Малайзией и Вьетнамом. Она выразила уверенность в том, что дружба между двумя странами, а также между Куала-Лумпуром и вьетнамскими городами, будет и дальше процветать.
Парад искусств во Вьетнаме стал ярким свидетельством искренней дружбы между двумя народами. Благодаря культурным обменам и присутствию вьетнамских участников в традиционной одежде, мероприятие стало ярким примером сотрудничества и единства. Совместное празднование стало не только культурным мероприятием, но и подтверждением стратегического партнерства и дружбы между Вьетнамом и Малайзией, а также их сотрудничества в рамках АСЕАН.