НОВОСТИ

Искусство и аозай укрепляют дружбу между Вьетнамом и Малайзией

24 августа в столице Малайзии Куала–Лумпуре состоялось культурное мероприятие под названием “Парад искусств Вьетнама”, приуроченное к 80-летию Национального праздника Вьетнама (2 сентября 1945 – 2025 гг.) и 68-летию Национального праздника Малайзии (31 августа 1957 – 2025 гг.). Мероприятие, организованное совместно мэрией Куала–Лумпура и Обществом малайзийско-вьетнамской дружбы (MVFA), собрало тысячи жителей Малайзии, а также многочисленную вьетнамскую общину из Куала-Лумпура, Кланга, Пенанга и Джохора. Это был не только культурный праздник, но и яркий символ крепнущей дружбы между двумя народами.

Кульминацией мероприятия стал показ аозай (традиционного вьетнамского длинного платья). Особенно впечатляющей была коллекция «Вьетнамско-малайзийская дружба аозай» от Вьетнамского клуба наследия аозай (Малайзия), в которой были использованы национальные флаги и цветы обеих стран, символизирующие солидарность и культурную гармонию.

Посетители также имели возможность насладиться настоящим вьетнамским кофе на культурных стендах, что еще больше обогатило их знакомство с землей и народом Вьетнама.

Выступая на мероприятии, мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохаммад Шариф выразила признательность вьетнамской общине за вклад в культурную жизнь города. Её особенно впечатлил «дружеский аозай», отметив, что его гармоничный дизайн свидетельствует о крепких связях между Малайзией и Вьетнамом. Она выразила уверенность в том, что дружба между двумя странами, а также между Куала-Лумпуром и вьетнамскими городами, будет и дальше процветать.

Парад искусств во Вьетнаме стал ярким свидетельством искренней дружбы между двумя народами. Благодаря культурным обменам и присутствию вьетнамских участников в традиционной одежде, мероприятие стало ярким примером сотрудничества и единства. Совместное празднование стало не только культурным мероприятием, но и подтверждением стратегического партнерства и дружбы между Вьетнамом и Малайзией, а также их сотрудничества в рамках АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

