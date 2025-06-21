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Искусственный интеллект и стратегия цифровой трансформации вьетнамских редакций
Однако на данный момент основное применение ИИ сосредоточено на этапах создания контента: предложение и редактирование заголовков, резюмирование информации, корректура, создание изображений и видео, а также перевод.
Между тем использование ИИ в аналитической работе, бизнес-моделировании или для изучения поведения читателей остаётся крайне низким. Это свидетельствует о фокусе на индивидуальную работу журналистов, а не на стратегическое развитие всей редакции.
Наиболее широко используемыми инструментами являются ChatGPT, Gemini, Copilot и внутренние программы. Финансирование внедрения ИИ в большинстве редакций остаётся на низком уровне — в основном не превышает одного миллиона донгов в месяц либо ограничивается бесплатными версиями.
По мнению господина Нгуен Куанг Донга, существует три ключевых проблемы, влияющих на эффективность применения ИИ в вьетнамских СМИ: Смещение акцента — чрезмерное внимание к созданию контента вместо разработки бизнес-моделей, анализа аудитории и поиска новых источников дохода; Отсутствие общей стратегии — ИИ внедряется фрагментарно, на уровне отдельных журналистов или отделов, а не в рамках всей организации; Недостаток ресурсов — как финансовых, так и кадров, обладающих знаниями в области ИИ. Сбор, хранение и анализ данных о поведении читателей с целью персонализации контента также представляет собой серьёзную задачу.
Для преодоления этих вызовов СМИ необходимо стратегически и системно подходить к внедрению ИИ. Его следует рассматривать как инструмент для привлечения и удержания читателей, а также создания новых источников дохода на фоне снижения поступлений от традиционной рекламы и перераспределения трафика с поисковых систем в сторону ИИ-платформ.
Каждой редакции необходима единая стратегия применения ИИ, инвестиционная стратегия в технологии, а также чёткая внутренняя политика. Важно также управлять рисками и соблюдать этические нормы при использовании ИИ. Ассоциации журналистов Вьетнама рекомендуется разработать свод общих принципов ответственного применения ИИ в отрасли, предложил Нгуен Куанг Донг.