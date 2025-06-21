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Искусственный интеллект и стратегия цифровой трансформации вьетнамских редакций

В рамках Национального форума журналистики 2025 года 20 июня, на сессии 4 под названием «Искусственный интеллект и стратегия цифровой трансформации вьетнамских редакций», представители органов управления, эксперты и журналисты сошлись во мнении, что искусственный интеллект (ИИ) открывает беспрецедентные возможности для вьетнамской журналистики и медиасферы — от повышения качества контента до усиления общественного воздействия, помогая редакциям адаптироваться к цифровой эпохе и удовлетворять растущие информационные запросы аудитории. Выступая с докладом о результатах практического исследования уровня применения ИИ в вьетнамских СМИ и предлагая эффективный, ответственный и соответствующий реальным возможностям путь его внедрения, директор Института исследований политики и развития коммуникаций (IPS) Нгуен Куанг Донг сообщил, что по результатам опроса, проведённого IPS совместно с Ассоциацией журналистов Вьетнама и Вьетнамской ассоциацией цифровых коммуникаций, доля редакций, уже использующих или планирующих внедрение ИИ, в 2024 году превысила 60%, что вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Однако на данный момент основное применение ИИ сосредоточено на этапах создания контента: предложение и редактирование заголовков, резюмирование информации, корректура, создание изображений и видео, а также перевод.

Между тем использование ИИ в аналитической работе, бизнес-моделировании или для изучения поведения читателей остаётся крайне низким. Это свидетельствует о фокусе на индивидуальную работу журналистов, а не на стратегическое развитие всей редакции.

Наиболее широко используемыми инструментами являются ChatGPT, Gemini, Copilot и внутренние программы. Финансирование внедрения ИИ в большинстве редакций остаётся на низком уровне — в основном не превышает одного миллиона донгов в месяц либо ограничивается бесплатными версиями.

По мнению господина Нгуен Куанг Донга, существует три ключевых проблемы, влияющих на эффективность применения ИИ в вьетнамских СМИ: Смещение акцента — чрезмерное внимание к созданию контента вместо разработки бизнес-моделей, анализа аудитории и поиска новых источников дохода; Отсутствие общей стратегии — ИИ внедряется фрагментарно, на уровне отдельных журналистов или отделов, а не в рамках всей организации; Недостаток ресурсов — как финансовых, так и кадров, обладающих знаниями в области ИИ. Сбор, хранение и анализ данных о поведении читателей с целью персонализации контента также представляет собой серьёзную задачу.

Для преодоления этих вызовов СМИ необходимо стратегически и системно подходить к внедрению ИИ. Его следует рассматривать как инструмент для привлечения и удержания читателей, а также создания новых источников дохода на фоне снижения поступлений от традиционной рекламы и перераспределения трафика с поисковых систем в сторону ИИ-платформ.

Каждой редакции необходима единая стратегия применения ИИ, инвестиционная стратегия в технологии, а также чёткая внутренняя политика. Важно также управлять рисками и соблюдать этические нормы при использовании ИИ. Ассоциации журналистов Вьетнама рекомендуется разработать свод общих принципов ответственного применения ИИ в отрасли, предложил Нгуен Куанг Донг.

ИЖВ/ВИА

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