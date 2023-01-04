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Искажение истории в кинематографической деятельности влечет за собой большие штрафы
Постановлением 128/2022/ND-CP внесены изменения и дополнения в некоторые статьи Постановления правительства от 29 марта 2021 года 38/2021/ND-CP, регулирующего штрафы за административные правонарушения в сфере культуры и рекламы.
Новый указ изменяет размеры штрафов за нарушение правил запрещенной деятельности в сфере кинематографии.
Соответственно, кинематографическая деятельность, подлежащая штрафу в размере 40-50 млн. донгов, включает искажение национальной истории; отрицание революционных достижений; очернение нации, знаменитостей или национальных героев; клевету или оскорбление репутации органов и организаций либо чести и достоинства личности; а также разглашение личных секретов или других секретов, регулируемых законом.
Подстрекательство к насилию, нанесение ущерба культурным ценностям и национальным интересам, пропаганда преступлений и подстрекательство к сопротивлению исполнению Конституции и законов, среди прочего, также подлежат штрафам.
Кроме того, те, кто совершает такие действия, также будут отстранены от производства фильмов во Вьетнаме, распространения фильмов, рекламы или продвижения кинематографических разработок на 1-3 месяца.
В указе также были предусмотрены штрафы за нарушение правил другой запрещенной кинематографической деятельности.
Постановление 128/2022/ND-CP вступает в силу 15 февраля 2023 года.