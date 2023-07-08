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ИПЦ Ханоя вырос на 1,22%
В июне ИПЦ города зафиксировал рост цен на девять из 11 групп и услуг, включая услуги ресторанов и общественного питания на 0,53%; культуру, развлечения и туризм на 0,78%; оборудование, бытовую технику на 0,15%; напитки, табак на 0,14%; транспорт на 0,10%; одежду, головные уборы и обувь на 0,07%; образование на 0,03%, медицину и медицинские услуги на 0,02%.
Спад наблюдался в ценах на жилье, электроэнергию, водоснабжение, топливо и строительные материалы - 0,71%. В группе почтовых и телекоммуникационных услуг снижение составило 0,07%. Средний ИПЦ во втором квартале этого года вырос на 0,2 по сравнению со средним показателем в годовом исчислении.
В среднем за первые шесть месяцев 2023 года городской ИПЦ вырос на 1,22% по сравнению со средним показателем за аналогичный период прошлого года, при этом восемь из 11 групп демонстрируют тенденцию к росту, в том числе услуги ресторанов и общественного питания выросли на 4,16%; культура, развлечения и туризм - на 4. 07%; напитки, табак 3,49%; одежда, головные уборы и обувь 1,74%; оборудование, бытовая техника 1,32%; жилье, электричество, водоснабжение, топливо и строительные материалы 0,47%; медицина и медицинские услуги 0,35%; прочие товары и услуги 3,13%.
При этом три группы снизились по сравнению со средним показателем за тот же период: образование (4,43%); транспорт (3,46); почта и телекоммуникации (0,38).
Индекс цен на золото в июне снизился на 0,83% по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 5,24% по сравнению с декабрем 2022 года и увеличился на 3,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Во втором квартале 2023 года индекс цен на золото вырос на 2,02% по сравнению со средним показателем второго квартала 2022 года. В среднем за первые шесть месяцев этого года индекс цен на золото вырос на 1,19% по сравнению со средним показателем за первые шесть месяцев прошлого года.
Индекс цен на доллар США в июне вырос на 0,10% по сравнению с предыдущим месяцем, снизился на 2,36% по сравнению с декабрем 2022 года и вырос на 1,38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Во втором квартале 2023 года индекс цен доллара США вырос на 2,09% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В среднем за первые шесть месяцев этого года его ценовой индекс снизился на 2,89% по сравнению со средним показателем за первые шесть месяцев прошлого года.
Управление сообщило, что во втором квартале 2023 года сектор услуг продолжал оставаться ярким пятном, играя важную роль в общем росте города. Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг во втором квартале вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10,4% за первые шесть месяцев этого года