ИПЦ Вьетнама вырос на 2,44% за 6 месяцев

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Индекс потребительских цен (ИПЦ) Вьетнама в период с января по июнь вырос на 2,44% в годовом исчислении, а базовая инфляция выросла на 1,25%, сообщило Главное статистическое управление (GSO) на пресс-конференции 29 июня.

ИПЦ вырос на 2,96% во втором квартале и на 3,37% только в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг объяснила рост ИПЦ ростом цен на основные потребительские товары и услуги, материалы для производства и транспортные расходы.

По данным GSO, мировой товарный рынок в период с января по июнь продолжал испытывать многочисленные колебания и находился под влиянием экономических и политических факторов.

Восстановление мировой экономики, растущий спрос на сырье и топливо для производства, а также сбои в цепочках поставок являются основными причинами резкого роста цен на сырьевые товары на международном рынке.

GSO сообщило, что цены на бензин и газ во втором квартале выросли на 54,92% и 30,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего общий индекс потребительских цен вырос на 1,98 и 0,45 процентных пункта соответственно.

Между тем, цены на свинину упали на 18,56% в годовом исчислении, в результате чего общий индекс потребительских цен упал на 0,63 процентного пункта.

Цены на услуги образования и аренду жилья, которые снизились на 2,86% и 12,33% соответственно, также повлияли на снижение ИПЦ.