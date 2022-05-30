ИПЦ Вьетнама вырос на 2,25% за 5 месяцев

По данным Главного статистического управления (GSO), индекс потребительских цен Вьетнама (ИПЦ) за первые 5 месяцев года вырос на 2,25% в годовом исчислении, а базовая инфляция выросла на 1,1%.

ИПЦ в мае увеличился на 0,38% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом в городах рост составил 0,34%, а в сельской местности - 0,42%.

GSO объяснило повышение ИПЦ резким ростом цен на топливо, которые за пять месяцев этого года пересматривались 13 раз, что привело к увеличению общего ИПЦ на 1,8 процентных пункта.

Рост цен на газ также был причиной, которая способствовала росту индекса на 0,38 процентных пункта.

Негативное влияние на ИПЦ оказали также растущий спрос на питание со стороны населения и рост цен на строительные и сырьевые материалы.

Между тем, цены на продукты питания упали на 0,73% в годовом исчислении, а цены на свинину упали на 20,8%, в результате чего общий индекс потребительских цен упал на 0,16 процентного пункта, говорится в сообщении.

Цены на образование и телекоммуникационные услуги, которые снизились на 3,71% и 0,56% соответственно, также повлияли на снижение ИПЦ.

В GSO сообщили, что базовая инфляция в мае увеличилась на 0,29% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.