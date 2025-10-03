НОВОСТИ
И.о. министра иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Таиланда
Во время телефонного разговора г-н Сихасак поблагодарил и.о. министра Ле Хоай Чунга за поздравительное письмо по случаю своего назначения на пост главы МИД Таиланда; подчеркнул, что Вьетнам является важным партнёром Таиланда в регионе; выразил согласие продолжать укреплять тесное сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран, способствуя дальнейшему развитию отношений и всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом.
И.о. министра Ле Хоай Чунг ещё раз поздравил министра иностранных дел Таиланда с новым назначением; отметил с удовлетворением, что отношения между двумя странами развиваются всё более глубоко и реально на основе взаимного уважения, доверия и взаимной выгоды; предложил обеим сторонам продолжать координацию по реализации конкретных и важных результатов четвёртого совместного заседания кабинетов министров Вьетнама и Таиланда, в том числе сосредоточиться на скорейшей разработке программы действий по реализации всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами на период 2026–2030 гг.
Стороны договорились тесно сотрудничать для организации и подготовки предстоящих визитов и двусторонних контактов на высоком и других уровнях, особенно в рамках саммитов АСЕАН и Меконг–Ланьцан, запланированных на конец 2025 года.
Оба министра отметили, что экономическое сотрудничество остаётся важнейшей опорой двусторонних отношений; договорились активизировать экономическое взаимодействие, стремясь в ближайшее время достичь цели доведения объёма двусторонней торговли до 25 млрд долларов США на более сбалансированной основе; согласовали создание Совместной рабочей группы для эффективного и практического внедрения стратегии «Три связи», включающей: связь производственно-сбытовых цепочек, особенно в сфере вспомогательных отраслей промышленности; связь экономических отраслей, предприятий и регионов двух стран; а также связь стратегий устойчивого роста двух стран.
Обе стороны также подчеркнули важность приоритета сотрудничества в новых сферах, таких как цифровая трансформация, электронное правительство, зелёная экономика, справедливый энергетический переход; создание экосистемы инноваций и подключение сети стартапов.
Две стороны поддержали усиление двустороннего сотрудничества в политической и сфере безопасности; договорились о совместных усилиях по борьбе с транснациональной преступностью; вновь подтвердили обязательство не допускать использования своей территории любыми лицами или организациями для действий против другой стороны.
Приняв к сведению мнение и.о. министра Ле Хоай Чунга, министр иностранных дел Таиланда приветствовал усилия Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН); выразил согласие активизировать сотрудничество в совместной добыче и охране морской среды.
Что касается регионального и международного сотрудничества, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие в многосторонних и региональных механизмах; вместе с другими странами АСЕАН укреплять сплочённость и единство, а также усиливать центральную роль АСЕАН; расширять сотрудничество в развитии субрегиона.
По этому случаю и.о. министра Ле Хоай Чунг тепло пригласил министра Сихасака Пхуангкеткео посетить Вьетнам и сопредседательствовать на шестом заседании Совместного комитета по двустороннему сотрудничеству в подходящее время. Министр иностранных дел Таиланда поблагодарил, подтвердил, что высоко ценит отношения с Вьетнамом, и пообещал организовать визит в самое ближайшее время.