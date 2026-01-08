Информирование иностранных дипломатических представительств о XIV съезде КПВ

В мероприятии приняли участие представители руководства центральных партийных и государственных органов, министерств и ведомств.

Секретарь ЦК КПВ, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг выступает на брифинге (Фото: МИД Вьетнама)

Выступая на брифинге, Секретарь ЦК КПВ, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что XIV Всевьетнамский съезд КПВ имеет переломное значение и является особо важной вехой в процессе развития страны. Съезд станет важнейшей возможностью для всесторонней оценки и подведения итогов 40-летнего периода осуществления политики обновления (Доймой), а также пятилетнего срока XIII Всевьетнамского съезда КПВ (2021–2026 годы), с тем чтобы определить цели и направления комплексного развития во всех сферах в новую эпоху развития вьетнамской нации. Учитывая его исключительную значимость, подготовка XIV Всевьетнамского съезда осуществляется под непосредственным и всесторонним руководством ЦК КПВ, прежде всего Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря То Лама.





Говоря о процессе подготовки документов Съезда, Ле Хоай Чунг отметил, что работа над ними характеризуется принципиальными нововведениями: Политический доклад впервые интегрирует содержание трёх документов — Политического доклада, Отчёт о социально-экономическом развитии и Отчёт об итогах партийного строительства, что отражает дух продолжения обновления методов работы и стратегического мышления. Документы были подготовлены тщательно и основательно, с широким обсуждением и сбором мнений во всей Партии, среди всего народа, как внутри страны, так и за рубежом. В отношении кадровой работы Съезда Ле Хоай Чунг подчеркнул, что эта особо важная задача осуществляется взвешенно, последовательно, осмотрительно и точно, рассматривая её как ключевое условие для того, чтобы «превратить видение и устремления в конкретные результаты».

По этому случаю Секретарь ЦК КПВ, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг также проинформировал о важнейших результатах пятилетия XIII Всевьетнамского съезда КПВ и 40 лет политики обновления. Так, среднегодовые темпы экономического роста в период 2021–2025 годов составили 6,3 %, что вывело Вьетнам в число стран с высокими темпами роста в регионе и мире; качество роста заметно улучшилось, ресурсы для развития были мобилизованы и использованы более эффективно; экономический рост стал теснее сочетаться с обеспечением социального прогресса и справедливости. Национальная оборона и безопасность последовательно укреплялись; внешние связи и международная интеграция вышли на новый уровень. В деле партийного строительства и партийного обновления достигнуты многие исключительно важные результаты; «революция» по упорядочению и оптимизации организационного аппарата политической системы в направлении компактности, эффективности и действенности принесла прорывные результаты. Ле Хоай Чунг сообщил, что в предстоящем сроке проекты Политического доклада и Программы действий по реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда определяют необходимость сосредоточиться на трёх стратегических прорывах и шести ключевых задачах для того, чтобы обеспечить уверенное продвижение страны в новую эпоху развития.

Касаясь внешнеполитического курса, отражённого в документах Съезда, Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул его преемственность по отношению к курсу периода обновления, а также дополнение руководящих установок, направленных на укрепление обороны и безопасности и активное развитие внешних связей и международной интеграции как важнейших и постоянных задач. Последовательной линией Вьетнама остаются независимость и самостоятельность, мир, дружба, сотрудничество и развитие, многосторонность и диверсификация внешних связей; максимальное обеспечение национальных интересов на основе основополагающих принципов Устава ООН, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества; позиция друга и надёжного партнёра, активного и ответственного члена международного сообщества; проактивное и ответственное участие в решении общих региональных и глобальных проблем.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что организационная работа к настоящему времени была подготовлена тщательно, с полным обеспечением безопасности и в строгом соответствии с требованиями Партии, и что Вьетнам полностью готов к проведению этого важнейшего Съезда, который состоится с 19 по 25 января 2026 года. Он также передал официальное приглашение представителям иностранных дипломатических миссий и международных организаций во Вьетнаме принять участие в церемониях открытия и закрытия Съезда.

В ходе брифинга многие послы и главы дипломатических представительств выступили с заявлениями, высоко оценив достигнутые Вьетнамом успехи в развитии за прошедшее время и выразив ожидания в отношении дальнейших стратегических ориентиров страны.

Завершая мероприятие, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг выразил искреннюю благодарность государствам-партнёрам и международным организациям за тесное сотрудничество и поддержку в процессе строительства и развития Вьетнама, а также выразил надежду на продолжение поддержки и содействия со стороны международного сообщества в новую эпоху развития вьетнамской нации.