НОВОСТИ

Информационные агентства Вьетнама и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и председатель ЦТАК Ким Пён Хо с целью углубления и расширения двустороннего взаимодействия, продвижения совместных инициатив, прежде всего в сфере обмена информацией между двумя национальными агентствами.
  Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг и председатель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Ким Пён Хо подписывают Соглашение о сотрудничестве. Фото: ВИА  
В рамках государственного визита Генерального секретаря То Лама и высокопоставленной вьетнамской делегации в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и участия в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи (10 октября 1945 года – 10 октября 2025 года), во второй половине дня 10 октября по местному времени в столице Пхеньяне состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством (ВИА) и Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Согласно документу, стороны официально закрепляют рамки всестороннего сотрудничества между ВИА и ЦТАК в области обмена информацией, обмена делегациями руководителей и журналистов, а также развития многостороннего взаимодействия по взаимным направлениям интереса.

В части обмена информацией стороны предоставляют друг другу на безвозмездной основе право получать новостные материалы и фотоснимки с аннотациями на английском языке, а также информацию по темам, представляющим взаимный интерес, в зависимости от возможностей стороны-поставщика. Обе стороны вправе использовать и распространять предоставленную информацию на своих официальных веб-сайтах и аккаунтах.

ИЖВ/ВИА

