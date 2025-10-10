НОВОСТИ
Информационные агентства Вьетнама и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве подписали Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и председатель ЦТАК Ким Пён Хо с целью углубления и расширения двустороннего взаимодействия, продвижения совместных инициатив, прежде всего в сфере обмена информацией между двумя национальными агентствами.
Согласно документу, стороны официально закрепляют рамки всестороннего сотрудничества между ВИА и ЦТАК в области обмена информацией, обмена делегациями руководителей и журналистов, а также развития многостороннего взаимодействия по взаимным направлениям интереса.
В части обмена информацией стороны предоставляют друг другу на безвозмездной основе право получать новостные материалы и фотоснимки с аннотациями на английском языке, а также информацию по темам, представляющим взаимный интерес, в зависимости от возможностей стороны-поставщика. Обе стороны вправе использовать и распространять предоставленную информацию на своих официальных веб-сайтах и аккаунтах.