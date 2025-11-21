Интеграция VNeID с системой управления рыболовными судами

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды направило через приложение VNeID сообщение в Департамент административного управления по обеспечению общественного порядка полиции, Командование Пограничных войск, Корпорацию военных телекоммуникационных технологий (Viettel) о введении в эксплуатацию системы контроля рыболовных судов и участвующих в этой деятельности рыбаков.

Во исполнение Правительственной телеграммы № 198/CĐ-TTg от 17 октября 2025 года Премьер-министра о сосредоточении усилий в месяце борьбы с ННН-промыслом и устойчивом развитии рыбной отрасли, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды (Департамент рыбного хозяйства и Рыбная инспекция) и Министерство обороны (Штаб Пограничных войск, Корпорация Viettel) обеспечили синхронное выполнение и обмен данными между специализированной системой управления рыболовными судами и системой управления судами Пограничных войск, завершив процесс цифровизации управления рыболовными судами.

Для завершения и ввода в эксплуатацию приложения по управлению рыболовными судами и рыбаками, участвующими в промысловой деятельности, на приложении VNeID в соответствии с указаниями Премьер-министра, изложенными в Уведомлении Канцелярии Правительства № 620/TB-VPCP от 14 ноября 2025 года, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды предлагает Департаменту административного управления по обеспечению общественного порядка полиции возглавить и координировать работу с Пограничными войсками и Корпорацией военных телекоммуникационных технологий по интеграции приложения VNeID с системой управления рыболовными судами Пограничных войск.

Департамент административного управления по обеспечению общественного порядка полиции и Командование пограничных войск оказывают поддержку, направляя технических специалистов для координации с Департаментом рыбного хозяйства и Рыбной инспекцией, чтобы завершить интеграцию и ввести в эксплуатацию приложение на платформе VNeID.

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды назначает господина Ха Ле, директора Информационного центра рыбного хозяйства и рыбной инспекции Департамента рыбного хозяйства и рыбной инспекции, ответственным контактным лицом для прямого взаимодействия и координации с Департаментом административного управления по обеспечению общественного порядка полиции и Командованием Пограничных войск в реализации интеграции приложения VNeID с системой управления рыболовными судами Пограничных войск.