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Интеграция позволит Вьетнаму догнать, вместе развиваться и превзойти другие страны
По словам премьер-министра, Вьетнам стремится активно развивать частный сектор экономики, считая его важнейшим стимулом для экономического роста. Кроме того, особое внимание уделяется созданию прорывов в научно-технологическом развитии, инновациях и цифровой трансформации.
По его словам, для реализации этих стратегических целей правительство сосредоточилось на стратегических прорывах, включая совершенствование институтов и правовой базы, развитие инфраструктуры, ускорение административных реформ и повышение уровня подготовки кадров.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что необходимо поддерживать предприятия в ведении бизнеса и налаживании сотрудничества с партнерами, а также поддерживать регулярные связи с министерствами, секторами, промышленными ассоциациями и предприятиями других стран, заявив, что министерства, сектора и местные органы власти должны сотрудничать с правительством для эффективной реализации задач и решений, связанных с расширением рынка, планированием, ориентацией, механизмами, политикой, законами, а также поддержкой капитала, земельными ресурсами, защитой интеллектуальной собственности и мерами по защите торговли, что поможет предприятиям развиваться.
Предприятия должны объединиться и тесно координировать свои действия с министерствами, отраслями, местными властями и особенно с представительствами Вьетнама за рубежом для повышения качества продукции, применения достижений науки и технологий, инноваций в упаковке и дизайне, сказал премьер-министр. Он призвал их ускорить реструктуризацию продукции, рынков и цепочек поставок, чтобы расширить доступ к рынкам, избежать чрезмерной зависимости от определенных рынков и способствовать развитию производства и деловой активности.
В ответ на новую тарифную политику США премьер-министр подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и твердость в проведении внешней политики независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации отношений, быть хорошим другом и надежным партнером всех стран, а также строить независимую, самодостаточную и активную экономику, которая активно участвует в международной экономической интеграции на глубокой, содержательной и эффективной основе.
Премьер-министр подчеркнул необходимость сбалансированного и устойчивого торгового партнерства с США путем принятия срочных и долгосрочных решений. Он потребовал комплексного и стратегического подхода, включающего как прямые, так и косвенные меры, охватывающие тарифную и нетарифную политику, использование политических, дипломатических, экономических и торговых механизмов, учет общей внешнеэкономической стратегии Вьетнама и обеспечение того, чтобы другие рынки оставались незатронутыми. Хотя США являются самым важным экспортным рынком Вьетнама, он далеко не единственный, и ряд других ключевых рынков также играют решающую роль, подтвердил он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал повысить эффективность использования 17 существующих соглашений о свободной торговле (ССТ) и продолжить переговоры о заключении новых с новыми партнерами, в том числе с США. В дополнение к экспорту, по его словам, необходимо активизировать традиционные факторы роста, такие как инвестиции и потребление, а также стимулировать новые, включая науку, технологии, инновации, «зеленый» переход, цифровую трансформацию, экономику, основанную на знаниях, циркулярную экономику и экономику совместного использования.
Глава правительства поручил соответствующим сторонам поддерживать макроэкономическую стабильность, обеспечивая проактивную, своевременную, гибкую и эффективную фискальную и монетарную политику для контроля инфляции и баланса ключевых экономических факторов. Он призвал усилить меры по предотвращению торгового мошенничества, в частности, ограничить импорт из третьих стран для реэкспорта в США, и попросил разработать политику поддержки испытывающих трудности предприятий путем снижения налогов и сборов и предоставления кредитных пакетов.
Подтверждая основные стратегические цели - политическую стабильность, социальную безопасность и общественное благосостояние, быстрое и устойчивое развитие и повышение уровня жизни, премьер-министр выразил надежду, что представительства Вьетнама за рубежом, министерства и бизнес будут работать вместе, чтобы помочь достичь цели роста ВВП на 8% в 2025 году. Это создаст основу для двузначного экономического роста в последующие годы, что в конечном итоге приведет к реализации долгосрочного видения Вьетнама - стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, - заключил глава правительства.