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Интеграция для того, чтобы идти в ногу со временем, вместе продвигаться вперед и превосходить, но не любой ценой

Вьетнам рассматривает международную экономическую интеграцию, в частности, через соглашения о свободной торговле (ССТ), как ключевой путь для связи страны с миром и приближения ее экономики к мировым стандартам, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на церемонии объявления Индекса ССТ на 2024 год 8 апреля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
На сегодняшний день Вьетнам подписал и реализовал 17 ССТ с более чем 60 партнерами на всех пяти континентах, демонстрируя приверженность страны либерализации торговли, честной конкуренции и устойчивому развитию, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Глава правительства подчеркнул, что Индекс ССТ - это новый, основанный на данных и систематизированный инструмент, впервые разработанный на основе опросов предпринимателей в 63 провинциях и городах страны. Его цель - предоставить прозрачные и объективные данные правительству, центральным ведомствам и местным властям для руководства, мониторинга и управления экономической интеграцией. Он также послужит основой для разработки политики и стратегий местного развития, способствуя устойчивому росту экспорта.

Премьер-министр заявил, что на протяжении почти четырех десятилетий процесса реформ, наряду с экономическим и социальным развитием, защитой окружающей среды, укреплением национальной обороны, безопасности и общественного порядка, Вьетнам остается непоколебимым в своей внешней политике независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, являясь хорошим другом и ответственным членом международного сообщества, во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Вьетнам строит независимую, самодостаточную экономику, при этом активно и инициативно интегрируясь в мировую экономику, добавил он.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что интеграция необходима для того, чтобы страна могла идти в ногу со временем, двигаться вперед и даже превосходить в своем развитии, но не любой ценой. Экономическая интеграция должна быть взаимовыгодной, обеспечивать сбалансированность интересов и разделение рисков. Экспорт остается важнейшим фактором роста, но не единственным, и Вьетнам должен расширить свои рынки за пределы нескольких ключевых торговых партнеров, сказал глава правительства.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что эффективная реализация ССТ не только способствует выполнению международных обязательств, но и служит катализатором внутренних реформ, расширения рынка и повышения конкурентоспособности экономики. Тем не менее, сохраняются проблемы, включая ограниченную осведомленность на местном уровне, слабую конкурентоспособность предприятий и продукции, неэффективное использование ССТ, а также слабую связь между интеграцией и повышением качества, эффективности и устойчивости экономики.

Признавая как возможности, так и проблемы глобальной экономической интеграции, премьер-министр призвал к гибкой, своевременной и эффективной адаптации. По его словам, максимальное использование преимуществ ССТ - важнейший путь к поддержанию роста и повышению глобального авторитета Вьетнама.

Правительство продолжит оптимизировать преимущества ССТ, укреплять международные обязательства, расширять рынки, заключать новые торговые соглашения с потенциальными партнерами, диверсифицировать рынки и цепочки поставок, отметил премьер-министр.

Рассчитывая на усилия предприятий по реструктуризации рынка и производства, он подтвердил приверженность правительства инновационной политике, торговым переговорам и равному доступу предприятий к ресурсам.

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), к началу 2025 года будет действовать около 328 ССТ, что значительно больше, чем 98 в 2000 году. К настоящему времени Вьетнам подписал и реализовал 17 ССТ с основными глобальными партнерами.

ВИА/ИЖВ

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