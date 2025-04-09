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Интеграция для того, чтобы идти в ногу со временем, вместе продвигаться вперед и превосходить, но не любой ценой
Глава правительства подчеркнул, что Индекс ССТ - это новый, основанный на данных и систематизированный инструмент, впервые разработанный на основе опросов предпринимателей в 63 провинциях и городах страны. Его цель - предоставить прозрачные и объективные данные правительству, центральным ведомствам и местным властям для руководства, мониторинга и управления экономической интеграцией. Он также послужит основой для разработки политики и стратегий местного развития, способствуя устойчивому росту экспорта.
Премьер-министр заявил, что на протяжении почти четырех десятилетий процесса реформ, наряду с экономическим и социальным развитием, защитой окружающей среды, укреплением национальной обороны, безопасности и общественного порядка, Вьетнам остается непоколебимым в своей внешней политике независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, являясь хорошим другом и ответственным членом международного сообщества, во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Вьетнам строит независимую, самодостаточную экономику, при этом активно и инициативно интегрируясь в мировую экономику, добавил он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что интеграция необходима для того, чтобы страна могла идти в ногу со временем, двигаться вперед и даже превосходить в своем развитии, но не любой ценой. Экономическая интеграция должна быть взаимовыгодной, обеспечивать сбалансированность интересов и разделение рисков. Экспорт остается важнейшим фактором роста, но не единственным, и Вьетнам должен расширить свои рынки за пределы нескольких ключевых торговых партнеров, сказал глава правительства.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что эффективная реализация ССТ не только способствует выполнению международных обязательств, но и служит катализатором внутренних реформ, расширения рынка и повышения конкурентоспособности экономики. Тем не менее, сохраняются проблемы, включая ограниченную осведомленность на местном уровне, слабую конкурентоспособность предприятий и продукции, неэффективное использование ССТ, а также слабую связь между интеграцией и повышением качества, эффективности и устойчивости экономики.
Признавая как возможности, так и проблемы глобальной экономической интеграции, премьер-министр призвал к гибкой, своевременной и эффективной адаптации. По его словам, максимальное использование преимуществ ССТ - важнейший путь к поддержанию роста и повышению глобального авторитета Вьетнама.
Правительство продолжит оптимизировать преимущества ССТ, укреплять международные обязательства, расширять рынки, заключать новые торговые соглашения с потенциальными партнерами, диверсифицировать рынки и цепочки поставок, отметил премьер-министр.
Рассчитывая на усилия предприятий по реструктуризации рынка и производства, он подтвердил приверженность правительства инновационной политике, торговым переговорам и равному доступу предприятий к ресурсам.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), к началу 2025 года будет действовать около 328 ССТ, что значительно больше, чем 98 в 2000 году. К настоящему времени Вьетнам подписал и реализовал 17 ССТ с основными глобальными партнерами.