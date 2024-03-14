НОВОСТИ
Интеграция вьетнамского риса в глобальную цепочку поставок для устойчивого развития
Производственные связи играют важную роль в сельскохозяйственном производстве, так как они могут предотвратить ситуацию, когда небывалые урожаи приводят к снижению цен на рис.
Поскольку рисовые связи остаются слабыми, министерство сельского хозяйства разработало проект по развитию цепи производства риса с участием 14 провинций страны, сказал Фунг Дык Тьен, добавив, что высокотехнологичные сельскохозяйственные модели, внедренные в эту цепь, повысят конкурентоспособность сектора и позволят ему лучше интегрироваться в глобальную цепь поставок.
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, мировое предложение риса перестанет быть обильным в 2024 году, когда производство риса в Индии, на которую приходится более 40% мирового экспорта риса, сократится примерно на 4 млн тонн до 132 млн тонн.
Другие крупные экспортеры, такие как Филиппины, Индонезия, Таиланд и Камбоджа, также ожидают снижения производства риса из-за влияния Эль-Ниньо и изменения климата.
Министерство промышленности и торговли заявило, что во Вьетнаме ожидается активный год экспорта риса благодаря большому спросу со стороны Индонезии, Филиппин, Малайзии, Китая и ряда африканских стран, опасающихся Эль-Ниньо, который может продлиться до середины 2024 года.
В январе Индонезия объявила тендер на импорт 500 000 тонн риса для пополнения продовольственных запасов страны, а вьетнамские компании выиграли контракты на поставку почти 400 000 тонн. Это свидетельствует о позитивном прогнозе на успешный год для рисового сектора.
Согласно статистике сельскохозяйственного сектора, за первые два месяца этого года Вьетнам экспортировал 1,02 миллиона тонн риса на сумму 708 миллионов долларов США, что на 49,8% больше, чем в прошлом году.
В этом году страна намерена отправить за рубеж около 6,5 млн тонн риса.