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Институциональные реформы, более экологичное развитие помогут Вьетнаму достичь статуса страны с высоким уровнем дохода
Выступая на церемонии представления докладов, Мариам Дж. Шерман, директор Всемирного банка по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу, отметила, что стремление Вьетнама стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году заставило вновь обратить внимание на институты как факторы, способствующие устойчивому росту.
Последние усилия свидетельствуют о приверженности, но для достижения этой цели потребуются еще более смелые реформы - «институциональный толчок» - чтобы раскрыть потенциал частного сектора для стимулирования роста и создания качественных рабочих мест для населения, сказала она.
В отчете отмечен ряд реформ, которые крайне важны для следующего этапа развития Вьетнама. В частности, необходимо повысить эффективность управления государственными инвестициями за счет улучшения отбора, реализации и надзора за проектами.
Кроме того, укрепление нормативно-правовой базы позволит создать более предсказуемую и прозрачную бизнес-среду. Повысится эффективность управления на субнациональном уровне благодаря большей автономии, подотчетности и улучшению координации между провинциями. Вьетнаму с высоким уровнем дохода также потребуется эффективная и подотчетная гражданская служба, которая будет иметь соответствующие права, более высокую заработную плату и опираться на более сильные институты, обеспечивающие надлежащие процедуры, прозрачность и внешний надзор.
Во втором отчете под названием «Вьетнам 2045 - Растем зеленее: Пути к устойчивому и стабильному будущему» рассказывает о том, как инвестиции в адаптацию могут помочь ограничить воздействие климатических потрясений на вьетнамские фермы, предприятия и фабрики.
Согласно прогнозам, повышение уровня моря на 75-100 сантиметров может затопить почти половину дельты Меконга к середине столетия. Исследование Всемирного банка, проведенное в 2024 году, показало, что около трех четвертей производителей одежды и электроники - двух ведущих экспортных отраслей Вьетнама - работают в районах, испытывающих сильный тепловой стресс, в результате чего более 1,3 миллиона работников подвергаются риску.
В отсутствие адаптационных мер воздействие климата может привести к сокращению экономического производства Вьетнама на 12,5% к 2050 году по сравнению с базовыми прогнозами, что может подорвать амбиции страны по достижению высокого уровня доходов к 2045 году.
Инвестиции в адаптацию могут помочь сократить прогнозируемые климатические потери ВВП с 12,5% до 6,7% к 2050 году.
По словам Шермана, сейчас важно создать правильные механизмы и стимулы для поощрения более активной адаптации компаний и домохозяйств, а также интегрировать управление климатическими рисками во все аспекты экономики.
В докладе также определены возможности Вьетнама по снижению углеродоемкости экономики и продвижению к поставленной правительством цели - достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Подчеркивая центральную роль частного сектора, авторы доклада предлагают шаги по продвижению энергетического перехода, используя преимущества все более экономически эффективных технологий возобновляемых источников энергии для повышения энергоэффективности промышленности. Хорошо управляемый переход может открыть новые возможности для инноваций, роста и создания рабочих мест.
Расширение использования возобновляемых источников энергии - особенно морского ветра, мощность которого, по оценкам Всемирного банка, может достичь 475 гигаватт, и энергии волн - открывает широкие возможности для снижения зависимости от ископаемого топлива. Восстановление мангровых зарослей и защита морских трав и коралловых рифов не менее важны, поскольку эти экосистемы повышают устойчивость прибрежных районов и являются естественными поглотителями углерода.
Эти два отчета были подготовлены при финансовой поддержке правительства Австралии в рамках второй фазы стратегического партнерства Австралии и Всемирного банка (ABP2). Вместе эти отчеты являются частью серии «Вьетнам 2045», в которой рассматриваются ключевые политические решения и инвестиции, необходимые для достижения страной своих долгосрочных целей развития.