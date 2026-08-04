НОВОСТИ
Институциональная система – ключ к открытию новых возможностей развития
«Операционная система» модели развития
Доцент, доктор Нгуен Тхи Ким Тиен, заведующая кафедрой экономики Академии государственного управления и публичного администрирования, отмечает, что исторический опыт различных стран свидетельствует: не существует модели развития, способной сохранять эффективность при любых обстоятельствах. По мере изменения объективных условий и постепенного исчерпания традиционных факторов экономического роста обновление модели развития становится объективной необходимостью. Практика Японии, Республики Корея, Сингапура и Китая показывает, что все качественные прорывы в развитии неизменно сопровождались институциональными реформами.
Модель развития государства представляет собой совокупность стратегических решений, определяющих цели развития, систему ценностей, институциональное устройство, методы организации, государственного управления и функционирования страны, а также факторы экономического роста, обеспечивающие эффективную мобилизацию, распределение и использование ресурсов для достижения поставленных целей на каждом этапе развития. Следовательно, обновление модели развития означает не корректировку отдельных направлений политики, а всестороннее преобразование самой системы организации, управления и функционирования государства.
По словам Нгуен Тхи Ким Тиен, важнейшей теоретической новацией 3-го Пленума ЦК КПВ XIV созыва стало чёткое определение того, что обновление модели развития должно начинаться именно с институционального прорыва, сопровождаемого обновлением методов организации, государственного управления и функционирования государства. Это знаменует собой новый этап в развитии взглядов партии на вопросы национального развития.
В условиях, когда глобальная конкуренция всё в большей степени основывается на знаниях, технологиях и инновациях, конкурентные преимущества государств определяются уже не столько природными ресурсами, капиталом или дешёвой рабочей силой, сколько качеством институциональной системы и эффективностью государственного управления.
После сорока лет проведения политики обновления (Доймой) перед Вьетнамом стоит задача не только сохранить высокие темпы экономического роста, но и сформировать новый потенциал развития, основанный на способности постоянно создавать новые источники роста за счёт науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, данных и высококвалифицированных кадров. Для достижения этой цели необходимо прежде всего устранить институциональные ограничения, одновременно совершенствуя механизмы государственного управления и организации работы органов власти, чтобы высвободить, объединить и максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы развития.
Доктор Ле Кхань Кыонг, заведующий кафедрой экономики инвестиций и развития Экономического университета при Ханойском государственном университете, отмечает, что Вьетнам прошёл путь от закрытой экономики, испытывавшей хронический дефицит продовольствия, до страны с уровнем доходов выше среднего. Вместе с тем потенциал роста, основанный на эксплуатации природных ресурсов, дешёвой рабочей силе и экстенсивном расширении инвестиций, постепенно исчерпывается.
Для достижения стратегической цели – обеспечения двузначных темпов экономического роста – необходимо формировать новые источники развития, основанные на росте производительности труда, научно-технологическом прогрессе, инновациях и более эффективном распределении ресурсов. Однако реализация этого потенциала зависит прежде всего от качества институциональной системы – законодательства, механизмов государственного управления, системы принятия решений и подотчётности.
С точки зрения экономической науки институциональная система представляет собой не вспомогательный, а фундаментальный фактор, определяющий уровень трансакционных издержек, степень защищённости имущественных прав, предсказуемость государственной политики и стимулы для долгосрочного инвестирования как государственного, так и частного сектора.
Даже располагая современной инфраструктурой и квалифицированными кадрами, государство не сможет реализовать свой потенциал, если институциональная система остаётся инертной, противоречивой и недостаточно прозрачной. В таких условиях имеющиеся ресурсы не вовлекаются в экономический оборот и не превращаются в реальные производительные силы. И наоборот, своевременный институциональный прорыв способен мобилизовать значительные ресурсы, сосредоточенные в земельных активах, капитале, данных и интеллектуальном потенциале, не требуя при этом дополнительных инвестиций.
Именно поэтому в Резолюции институциональная система и государственное управление определены в качестве ключевого направления прорыва, опережающего даже развитие науки и технологий, стратегической инфраструктуры и высококвалифицированных кадров среди приоритетных задач, поставленных на период до 2030 года. Такой выбор полностью соответствует причинно-следственной логике развития: эффективная институциональная система повышает отдачу от всех остальных направлений модернизации, тогда как без её предварительного реформирования эффективность любых других инвестиций неизбежно будет снижаться.
Разделяя эту точку зрения, магистр Нгуен Мань Хай, преподаватель Экономического университета при Ханойском государственном университете, отметил, что нынешний институциональный прорыв знаменует переход от политики устранения препятствий и ликвидации барьеров, характерной для предыдущих этапов, к формированию нового потенциала развития. Именно в этом заключается его качественное отличие.
Если раньше институциональные реформы носили преимущественно оборонительный характер и были направлены главным образом на устранение существующих барьеров, то теперь институциональная система рассматривается как активная движущая сила, призванная формировать и открывать новые пространства развития: цифровое пространство, морское пространство, подземное пространство, пространство низких околоземных орбит, а также новые экономические модели, основанные на данных и искусственном интеллекте.
Новая модель развития, содержание которой определено в Резолюции, основывается на принципах самостоятельности и опоры на собственные силы, инновационности, гуманизма, устойчивости и международной интеграции, при этом человек рассматривается как центральный субъект развития. Реализация такой модели возможна лишь при наличии современной системы государственного управления, которая основывается на принципе руководящей роли партии, управленческой роли государства и ведущей роли народа, а также на гармоничном и эффективном взаимодействии государства, рынка и общества.
Иными словами, институциональная система выступает своего рода операционной системой всей модели развития. Именно она задаёт правила функционирования всех остальных сфер — экономики, социальной политики, культуры, экологии, обороны и безопасности, а также внешней политики. Если операционная система не модернизируется, то даже самые совершенные приложения не смогут обеспечить более высокую эффективность работы всей системы. Поэтому определение институционального прорыва в качестве первоочередной задачи означает воздействие на коренную причину проблемы, а не на её отдельные проявления.
Синхронное обновление – от проектирования до реализации
По мнению экспертов, важной особенностью 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва является то, что резолюция не ограничивается требованием обеспечить институциональный прорыв, но одновременно подчёркивает необходимость комплексного обновления методов организации, государственного управления и функционирования страны. Таким образом, логика реформ смещается от совершенствования институтов к повышению эффективности их практической реализации.
По словам Нгуен Тхи Ким Тьен, качество институциональной системы определяется не только системой руководящих принципов, государственной политики и законодательства, но и эффективностью организационных механизмов, механизмов реализации, уровнем государственного управления, качеством межведомственной координации и способностью превращать политические установки в реальные результаты развития.
Даже самая прогрессивная правовая система не сможет стать движущей силой национального развития, если её реализация осуществляется медленно, взаимодействие между ведомствами остаётся неэффективным, а государственный аппарат функционирует недостаточно слаженно. Поэтому, чтобы институциональная система действительно стала локомотивом новой модели развития, Вьетнаму необходимо одновременно обеспечить прорыв по двум взаимосвязанным направлениям – в сфере проектирования институтов и в сфере их практической реализации.
Прежде всего необходимо изменить сам подход к проектированию институтов, последовательно переходя от модели административного управления к модели государства, создающего условия для развития; от предварительного контроля – к последующему контролю, основанному на управлении рисками; от простой функции контроля – к формированию благоприятной среды, раскрывающей все внутренние ресурсы страны, стимулирующей инновации и обеспечивающей равные условия конкуренции.
На этой основе необходимо продолжить совершенствование законодательства, обеспечивая его стабильность, прозрачность, внутреннюю согласованность, предсказуемость и способность адаптироваться к стремительному развитию науки и технологий, инновационной деятельности, цифровой трансформации и новых моделей ведения бизнеса.
Доктор Ле Кхань Кыонг отметил, что такие преобразования принесут конкретные, измеримые результаты для трёх основных групп субъектов.
Для граждан современная система государственного управления, основанная на использовании данных и прозрачном законодательстве, позволит сократить временные затраты, финансовые издержки и административные сложности при получении государственных услуг – от здравоохранения, образования и социальной защиты до оформления земельных прав и регистрации актов гражданского состояния. Ещё более важно то, что прозрачная работа государственных институтов укрепляет общественное доверие – важнейшую форму социального капитала, создающую основу для общественного согласия, долгосрочной стабильности и устойчивого развития.
Для предприятий, особенно частного сектора экономики, институциональный прорыв означает снижение издержек на соблюдение нормативных требований, уменьшение правовых рисков и повышение предсказуемости государственной политики – трёх ключевых факторов, определяющих готовность бизнеса к долгосрочным инвестициям. Введение механизмов регуляторных экспериментальных режимов (регуляторных «песочниц») откроет возможности для развития новых технологических бизнес-моделей, которые ранее зачастую оказывались запертыми в условиях правовой неопределённости, позволяя реализовывать их во Вьетнаме, а не переносить инновационные идеи за рубеж.
Что касается национальной конкурентоспособности, то ведущие международные рейтинговые организации рассматривают качество институтов как один из важнейших критериев оценки инвестиционного климата. Компактный, эффективный и прозрачный государственный аппарат, функционирующий на основе цифровых данных, будет непосредственно способствовать улучшению показателей деловой среды и тем самым повышать привлекательность страны для качественных иностранных инвестиций, особенно в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и усиливающейся конкуренции между государствами региона за привлечение капитала.
Иными словами, институциональный прорыв – это не только вопрос совершенствования государственного аппарата. Он является необходимым условием для того, чтобы весь потенциал страны – человеческий капитал, природные ресурсы и выгодное геоэкономическое положение – был в полной мере преобразован в реальные возможности развития. Именно поэтому ЦК КПВ определил институциональные преобразования как главное прорывное направление на пути превращения Вьетнама к 2045 году в развитое государство с высоким уровнем доходов.