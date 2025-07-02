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Институциональная реформа признана ключевым фактором экономического роста Вьетнама
Платформа для роста
На 9-м пленуме Национального собрания (НС) 15-го созыва законодатели приняли 34 закона, что составляет 52,3% от всех законов, принятых за 17 сессий 15-го созыва. Кроме того, законодательный орган утвердил 14 резолюций и обменялся мнениями по шести законопроектам.
В частности, НС принял резолюцию о внесении изменений и дополнений в ряд статей Конституции, а также ряд синхронизированных законов и резолюций, заложив тем самым основу для реформирования и реорганизации двухуровневой системы местной администрации.
Заместитель министра финансов Хо Ши Хунг подчеркнул, что эти изменения создадут более широкое пространство для социально-экономического развития и упростят административные процедуры за счет делегирования полномочий передовым подразделениям. Это поможет снизить административное бремя в соответствии с поставленной правительством целью сократить не менее 30 % административных процедур, тем самым сэкономив время и затраты на соблюдение требований для физических и юридических лиц.
В частности, «Четыре столпа» - набор из четырех ключевых резолюций, изданных Политбюро, - должны стать основными движущими силами экономического развития. Среди них - резолюция № 57-NQ/TW о прорывах в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; резолюция № 59-NQ/TW о международной интеграции в новых условиях; резолюция № 66-NQ/TW о реформировании процесса законотворчества и правоприменения; и резолюция № 68-NQ/TW о развитии частной экономики.
Кроме того, за последние полгода правительство выпустило целый ряд указов, резолюций, решений, директив и официальных депеш, призванных направить социально-экономическое развитие страны. В частности, в ответ на тарифную политику США министерства и ведомства активно включились в переговоры, увеличили импорт из США и приступили к разработке указа о стратегическом контроле над торговлей.
Помимо пиковых кампаний по борьбе с контрабандой и контрафактной продукцией, правительство сосредоточило внимание на том, чтобы призвать министерства и местные власти продолжать борьбу с контрабандой и торговым мошенничеством, а также усилить проверки и контроль происхождения продукции. Эти усилия направлены на защиту брендов и законных предприятий, создание справедливой и прозрачной бизнес-среды, стимулирование торговли и внутреннего потребления и, в конечном счете, поддержку устойчивого экономического роста.
Что касается фискальной политики, то в резолюции правительства № 154/NQ-CP от 31 мая 2025 года подчеркивается дальнейшее ускорение процесса выделения государственных инвестиций, а также усиление мер по взысканию просроченной налоговой задолженности, развитие цифровой трансформации и содействие использованию электронных счетов-фактур. Цель - увеличить доходы государственного бюджета более чем на 15 % в 2025 году и сократить регулярные расходы на 10 %, чтобы перераспределить средства на инвестиции в развитие.
Также был введен ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, Декрет № 108/2025/ND-CP от 19 мая 2025 года разрешает снизить экспортную пошлину на цементный клинкер с 10 % до 5 %. В то же время Национальное собрание приняло резолюцию, одобряющую продление снижения НДС на 2% до конца 2026 года.
Правительство также направило усилия на обеспечение соответствия роста кредитования целям экономического роста и контроля инфляции, ускорение эффективной реализации кредитных программ, изучение новых кредитных стратегий для стимулирования потребительского спроса и реформирование управления рынком золота.
Оптимизм в отношении долгосрочного потенциала роста
Европейская торговая палата во Вьетнаме (EuroCham) 30 июня опубликовала свой последний отчет об индексе делового доверия (BCI), в котором европейские предприятия продолжают выражать твердую уверенность в долгосрочных экономических перспективах Вьетнама.
Показатель BCI за второй квартал 2025 года немного снизился до 61,1, что отражает возросшую глобальную неопределенность. Однако общий настрой остается осторожно-оптимистичным, а Вьетнам по-прежнему рассматривается как надежное и перспективное направление для инвестиций.
Результаты этого квартала BCI свидетельствуют об изменениях в торговой и инвестиционной среде Вьетнама. Данные свидетельствуют об изменении условий торговли и инвестиций во Вьетнаме: от роста тарифов и административного бремени до растущего влияния Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также о формировании стратегии европейских инвесторов во Вьетнаме. В частности, 72 % опрошенных предприятий заявили, что рекомендовали бы Вьетнам в качестве инвестиционного направления с долгосрочным потенциалом.
"По мере того как геополитические изменения продолжают перекраивать глобальные цепочки поставок, наличие четкой и проверяемой истории происхождения продукции становится ключевым конкурентным преимуществом, - говорит председатель EuroCham Бруно Ясперт (Bruno Jaspaert).
“Поскольку геополитические сдвиги продолжают перекраивать глобальные цепочки поставок, наличие четкой и поддающейся проверке информации о происхождении продукции становится ключевым конкурентным преимуществом”, - сказал председатель EuroCham Бруно Ясперт.
С 5 мая Министерство промышленности и торговли (MoIT) взяло под контроль процесс выдачи сертификатов происхождения товаров (C/O) и планирует развернуть полностью цифровую систему по всей стране. Этот шаг широко приветствуется деловыми кругами, поскольку ожидается, что он позволит сократить бумажную работу, улучшить время оформления и более тесно интегрироваться с цифровыми таможенными системами и электронными подписями.
«Этот шаг в сторону цифровизации направлен не только на сокращение бумажной работы, но и на позиционирование Вьетнама как надежного, готового к будущему торгового партнера», - сказал Джаспаерт. Он добавил, что укрепление внутренней цепочки добавленной стоимости Вьетнама и увеличение доли продукции, произведенной во Вьетнаме, обеспечит значительное преимущество на мировых рынках.
Наряду с активной и эффективной реализацией программы действий правительства по выполнению четырех ключевых резолюций Политбюро, эксперты подчеркнули важность решительного устранения институциональных узких мест. Они призвали превратить институциональную реформу в источник конкурентных преимуществ и ключевой ресурс развития, издать нормативные акты и руководства к недавно принятым законам и резолюциям Национального собрания, а также принять решительные меры по упорядочению и упрощению административных процедур и снижению затрат бизнеса на их соблюдение.
Ванесса Кристина Штайнметц, директор Фонда Фридриха Науманна за свободу во Вьетнаме (FNF Vietnam), также подчеркнула, что частный сектор остается наиболее динамичным двигателем экономики. Поэтому институциональная реформа, обеспечение честной конкуренции и облегчение доступа к капиталу, технологиям и навыкам являются важнейшими факторами, позволяющими частным предприятиям расти сильнее и устойчивее в ближайшие годы.