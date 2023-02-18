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Инсайдеры уверены, что заработают 4 млрд. долл. США на экспорте фруктов и овощей
Китай, крупнейший рынок вьетнамских фруктов и овощей, вновь открыл свои границы в начале 2023 года, что дало Вьетнаму ряд возможностей для увеличения поставок туда. В частности, экспорт фруктов имеет много шансов, так как на этом рынке всегда высок спрос на импорт сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, во время официального визита в Китай генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года были подписаны протоколы об увеличении экспорта ряда вьетнамских сельскохозяйственных продуктов по официальным каналам в Китай, что шире открывает двери для фруктов на этот рынок.
Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов, сказал, что с полным открытием границ Китая предприятия теперь имеют много экспортных преимуществ и могут сократить расходы. Товары будут экспортироваться в больших объемах и проходить таможенное оформление быстрее, что поможет гарантировать лучшее качество продукции.
Прогнозируется, что некоторые отрасли сильно пострадают от инфляции, но плодоовощной сектор не пострадает так сильно, сказал он, отметив, что стоимость экспорта в этом году может вырасти примерно на 20% до 4 млрд. долл. США с почти 3,4 млрд. долл. США в 2022 году.
В 2022 году только поставки дуриана принесли домой более 420 млн. долл. США, в основном в четвертом квартале, после того как фрукт получил зеленый свет на ввоз в Китай по официальным каналам.
Экспорт дуриана в Китай, вероятно, принесет 1 млрд. долл. США в 2023 году. Если добавить 3 млрд. долл. США дохода, как и в прошлом году, общий объем экспорта фруктов и овощей может достичь 4 млрд. долл. США, продолжил Нгуен.
Не только Китай, ЕС также исключил четыре вида трав из Вьетнама из списка контролируемых с частотой 50%, а именно петрушку, кориандр, базилик и мяту.
Ожидается, что это поможет ускорить восстановление производства и экспорта трав в ЕС, сказал Нгуен.
Кроме того, ожидается возвращение Международной выставки и конференции садоводческого и цветочного производства и профессиональных технологий во Вьетнаме, которая состоится в Хошимине в начале марта, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, что откроет многочисленные возможности для сектора.
Нгуен Динь Тунг, генеральный директор Vina T&T Group, сказал, что в январе его фирма добилась увеличения количества экспортных заказов на фрукты на 30% в годовом исчислении. Примечательно, что большой вклад в этот рост внесли поставки помело в США и дуриана в Китай.
Учитывая это, компания уверена в достижении цели роста в 30-40% в 2023 году, отметил он.
Разделяя веру в блестящие перспективы экспорта, Нго Тыонг Ви, генеральный директор компании по экспорту-импорту фруктов Chanh Thu, сказала, что вьетнамский дуриан попал в Китай намного позже, чем из Таиланда и Малайзии, но его качество сравнимо с конкурентами. Это основа для бизнеса, чтобы продолжать улучшать качество, а затем экспортировать большие объемы.
Компания Chanh Thu вполне способна удвоить продажи дуриана в Китай в 2023 году, добавила она.