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Иностранцы очарованы Тэтом во Вьетнаме: Уникальный культурный опыт
«Мы выбрали Вьетнам в качестве первого направления для поездок после пандемии COVID-19. А потом – природа, климат, кухня и люди здесь оказались настолько привлекательными, что я приезжал снова и снова – во второй, третий раз… В конце концов, я встретил свою жену в прибрежном городе Нячанг и теперь считаю его своим вторым домом », – поделился Буассонне.
В прошлом году он отметил Тэт с семьей своей жены в Нячанге, а в этом году вместе с супругой отправился в путешествие по Хойану, Хюэ и Куангчи – регионам, где во время Тэта проходят традиционные народные фестивали, такие как гонки на лодках и народные представления «байчой».
В Нячанге Буассонне и его жена планируют вместе с французскими друзьями приготовить традиционные блюда Франции и Вьетнама, включая фуа-гра, морепродукты, баньчынг (традиционный вьетнамский рисовый пирог), маринованные овощи и вино, чтобы устроить праздничную трапезу.
Буассонне отметил, что оживленная, но при этом теплая атмосфера Тэта, а также внимательное отношение вьетнамцев к украшению домов и улиц создают у иностранцев желание глубже познакомиться с этим праздником.
Для иностранцев, которые давно живут во Вьетнаме, Тэт стал таким же важным событием, как и для местных жителей. Чинорос Бенджачавакул (вьетнамское имя – Нгуен Ба Ти), директор по персоналу компании CP Vietnam, поделился, что за 20 лет жизни во Вьетнаме он более 10 раз встречал Тэт.
«Во время праздника Тэта я обычно посещаю пагоды, гуляю по цветочным улицам Нгуен Хюэ в Хошимине, наслаждаясь весенней атмосферой и фотографируя уникальные моменты, которые бывают только в эти дни. Мне особенно нравится спокойная и умиротворенная атмосфера в пагодах. Я часто посещаю вьетнамские пагоды во время Тэта», – сказал он.
В этом году студент из Камбоджи Кхов Менг Лэй (20 лет) второй раз встретит Тэт в Хошимине с приемными родителями.
«Мне очень нравится вьетнамский Тэт. Повсюду царит радостная атмосфера, улицы красиво украшены и более свободны от транспорта, чем обычно. В это время я могу отдохнуть от учебы, навестить своих приемных родителей и провести время с вьетнамскими друзьями. Мы общаемся, вместе пробуем вьетнамские блюда. Но больше всего мне нравится, что в дни Тэта люди говорят друг другу теплые пожелания и дарят красные конверты с деньгами – лиси», – поделился студент.
Студентка из Лаоса Яовафа с нетерпением ждет каникул в честь Лунного Нового года. В 2024 году она впервые встретит вьетнамский Тэт вместе с Ассоциацией лаосских студентов в Хошимине. Девушка наслаждается атмосферой динамичного города, посещая праздничные мероприятия, цветочные улицы, фотозоны и экскурсии по городу. Продолжительные выходные дают лаосским студентам возможность глубже познакомиться с крупнейшим экономическим центром Вьетнама.
«Я считаю, что вьетнамский Тэт – это прекрасная традиция. Он сильно отличается от празднования Нового года в Лаосе. Обычно Хошимин ассоциируется с бешеным ритмом жизни, но во время Тэта люди собираются с семьей, вместе готовят праздничные блюда, отдыхают – это очень душевно. Атмосфера тепла, добрые пожелания, подарки, красные конверты – все это оставляет незабываемые впечатления. Особенно мне понравился баньчынг – он по вкусу напоминает одно из традиционных блюд Лаоса, поэтому я чувствовала себя как дома», – сказала Яовафа.
Туристическая компания Vietluxtour уже несколько лет развивает направление «иностранцы празднуют Тэт во Вьетнаме» и отмечает, что европейские туристы, особенно из Польши, очень любят этот праздник. Польские туристы наслаждаются путешествиями по Вьетнаму, отдыхом на пляжах, кухней и богатым культурным разнообразием северных, центральных и южных регионов страны.
Представитель корпорации Sun Group также сообщил, что за последние два года увеличилось число иностранных туристов, приезжающих на Лунный Новый год во Вьетнам. Особенно это касается гостей из Южной Кореи, Китая и Тайваня – стран, где Новый год празднуется по лунному календарю. Они предпочитают отдых в Дананге и на острове Фукуок благодаря наличию прямых авиарейсов и удобному короткому перелету.
«В прошлом году на Фукуоке ежедневно выполнялось около 8 международных рейсов, а сейчас их число выросло до 25–28. Развлечения, которые особенно нравятся туристам на Фукуоке, включают ночные фейерверки, посещение ночного рынка у моря и просмотр развлекательных шоу», – сообщил представитель Sun Group.
Кроме того, такие города, как Хошимин, Ханой и Дананг, с их традиционными фестивалями и мероприятиями, остаются одними из самых привлекательных направлений для туристов.