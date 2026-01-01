Позируя для фотографий у торгового центра Trang Tien Plaza рядом с пешеходной зоной вокруг озера Хоанкием, японские туристы Соник Сега и его супруга Рио Сега поделились своим восторгом от поездки. По их словам, ранее они знали Вьетнам лишь по книгам, новостным сообщениям и интернет-источникам. Быстрые темпы развития страны в сочетании с сохранением традиционных элементов восточноазиатской культуры побудили их выбрать Ханой в качестве места отдыха для встречи 2026 года.

Для Анниэ Ханн и её семьи из пяти человек из Австралия встреча 2026 года во Вьетнаме стала особенно значимым событием, поскольку это был их первый в жизни просмотр праздничного фейерверка вдали от дома. Они выразили надежду, что это путешествие оставит у них тёплые и долговечные воспоминания.

Прибыв из Румыния, Алекс Думитру отметил, что сочетание современности и глубины культуры в Ханое вызывает у него сильное чувство близости и уюта, благодаря чему он ощущает себя как дома в столице Вьетнам.

Иностранцы отмечают Новый год в Ханой. (Фото: ВИА)

Новый год также стал поводом для многих экспатов, живущих, обучающихся или работающих в Ханое, задуматься о родных, находящихся вдали. Гражданин Украина Роман Тымчышак отметил этот праздник во Вьетнаме уже шестой год подряд. По его словам, Новый год - будь то в Украине или во Вьетнаме - символизирует обновление, надежду и позитивный взгляд в будущее.

Он отметил такие характерные традиции, как встречи с близкими, приготовление праздничных блюд, ожидание полуночного отсчёта и совместное празднование. Это также время подвести итоги уходящего года и в атмосфере торжества настроиться на оптимистичный лад. Как и в предыдущие годы, праздник 2026 года даёт Роману и его семье возможность провести тёплые, по-семейному близкие моменты вместе и с надеждой смотреть в будущее.