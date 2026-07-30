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Иностранцы знакомятся с электронной идентификацией второго уровня во Вьетнаме
В соответствии с Постановлением Правительства № 69, иностранцы, имеющие действительные временные или постоянные виды на жительство, могут подать заявку на получение электронных удостоверений личности второго уровня (e-ID). Заявки можно подать в иммиграционные офисы Министерства общественной безопасности или в департаменты общественной безопасности провинций, где осуществляется сбор биометрических данных для обеспечения доступа к широкому спектру цифровых государственных услуг.
Президент Корейской глобальной школьной системы (KGS) Ким Джи Ын стала одной из первых иностранных граждан, оформивших электронную идентификационную карту второго уровня в Ханое. После первого обращения в государственные административные органы Вьетнама 25 июня 2025 года она отметила, что её больше всего впечатлили не скорость рассмотрения документов, а прозрачность процедуры и возможность в режиме реального времени отслеживать статус своего заявления.
«Как иностранный инвестор, я высоко оцениваю усилия Вьетнама по реформированию административных процедур и цифровизации государственных услуг. Эти преобразования позволяют сократить количество бумажных документов, уменьшить сроки рассмотрения заявлений и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса», - отметила она.
Директор системы корейских международных школ KGS Чон Ён О, проживающий во Вьетнаме уже более десяти лет, отметил, что цифровая трансформация страны становится всё более заметной в повседневной жизни.
По его словам, в аэропортах теперь достаточно предъявить электронный посадочный талон и учётную запись VNeID на мобильном телефоне вместо бумажных документов, которые раньше приходилось носить с собой.
Преподаватель английского языка из США Сэмюэл Герберт Бринкерхофф, работавший в нескольких странах, отметил, что системы цифровой идентификации становятся общемировой тенденцией, а Вьетнам активно внедряет соответствующие решения, следуя международной практике.
По словам заместителя директора Департамента иммиграции Данг Туана Вьета, учётные записи электронной идентификации второго уровня позволяют иностранным гражданам, проживающим во Вьетнаме, подтверждать личность с использованием биометрической аутентификации, оформлять отдельные административные процедуры в режиме онлайн, а также пользоваться такими услугами, как банковское обслуживание, здравоохранение и страхование, без необходимости многократно предъявлять паспорт или вид на жительство.
По состоянию на июль 2025 года органы иммиграционного контроля приняли и обработали 84 831 заявление на получение учётной записи электронной идентификации. Наибольшее число зарегистрированных пользователей составили граждане Республики Корея, Китая и Японии.
Несмотря на достигнутый прогресс, сохраняется ряд трудностей.
Языковой барьер требует от органов иммиграционного контроля обеспечения поддержки на нескольких языках, в то время как многим иностранным работникам, занятым в промышленных парках, сложно найти время для прохождения процедуры регистрации. Кроме того, различия в толковании нормативных положений различными государственными органами по-прежнему могут создавать административные препятствия.
В качестве примера Ким Чжи Ын привела процедуру трудоустройства иностранных директоров международных школ, отметив, что дублирующие друг друга требования со стороны органов в сфере труда и образования нередко затягивают административные процедуры. По её мнению, более тесное межведомственное взаимодействие позволит ещё больше улучшить инвестиционный климат во Вьетнаме и ускорить цифровую трансформацию системы государственного управления.
Выступая на Национальном дне инноваций 1 октября 2025 года, Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил, что наука и технологии, инновации и цифровая трансформация являются ключевыми движущими силами будущего развития Вьетнама, который ставит перед собой цель к 2030 году войти в группу стран с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году стать развитым государством с высоким уровнем дохода.
Наряду с развитием цифровых технологий эксперты считают не менее важным продолжение реформы государственного управления, чтобы государственные услуги становились более прозрачными, эффективными и в большей степени отвечали потребностям граждан, бизнеса и иностранных граждан, проживающих во Вьетнаме.
Опыт иностранных граждан, проживающих во Вьетнаме, свидетельствует о том, что цифровая трансформация страны всё более ощутимо приносит практические результаты. Благодаря сочетанию инноваций с реформой административного управления Вьетнам последовательно формирует современное цифровое государство, в котором интересы пользователей находятся в центре системы предоставления государственных услуг.