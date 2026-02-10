Иностранным дипмиссиям предложили оказать помощь в развитии будущих отраслей промышленности в Хошимине

Член Политбюро и секретарь городского партийного комитета Хошимина Чан Лыу Куанг вместе с руководителями города фотографируется на память с делегатами встречи. (Фото: ВИА) Член Политбюро и секретарь городского партийного комитета Хошимина Чан Лыу Куанг вместе с руководителями города фотографируется на память с делегатами встречи. Фото: ВИА

На встрече по случаю Нового года и Лунного Нового года 2026 с генеральными консулами, а также главами международных организаций и представительств, состоявшейся 9 февраля, Нгуен Ван Зыок, заместитель секретаря городского партийного комитета и председатель Народного комитета города, отметил социально-экономические результаты Хошимина в 2025 году.

Валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 8,03%, обеспечив почти 24% прироста ВВП страны; доходы бюджета превысили 800 трлн донгов (30,8 млрд долларов США); ВРП на душу населения достиг почти 8 800 долларов США; а объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стал самым высоким в стране, около 8,2 млрд долларов США, включая более 2 млрд долларов США в сферу науки, технологий, цифровой трансформации и инноваций. Кроме того, планируется запуск международного финансового центра, который, как ожидается, станет новым драйвером регионального роста.

В 2025 году город успешно провёл множество крупных международных мероприятий, расширив глобальные партнёрские связи и укрепив свой образ динамичного, открытого и дружелюбного мегаполиса. По словам Нгуен Ван Зыока, эти достижения отражают доверие и сотрудничество международных партнёров. Он выразил признательность консульскому корпусу и мировому сообществу за поддержку в реализации инициатив в сферах инвестиций, торговли, образования, здравоохранения, культуры и инноваций.

Он подчеркнул, что, хотя 2026 год открывает новые возможности, он также выдвигает более высокие требования, что предполагает углубление международного сотрудничества наряду с внутренними усилиями. Хошимин подтвердил готовность оставаться ответственным и эффективным партнёром, продолжая улучшать инвестиционный климат, обеспечивать прозрачность и стабильность, поддерживать регулярный диалог, оперативно устранять препятствия и содействовать долгосрочному взаимодействию.

Тимур Садыков, генеральный консул России и глава консульского корпуса в городе Хошимине, отметил, что, несмотря на трудности, 2025 год был динамичным и продуктивным и ознаменовался заметными достижениями. На фоне глобальной неопределённости Вьетнам сохранил высокие темпы роста, макроэкономическую стабильность и эффективность в привлечении иностранных инвестиций.

Он подчеркнул, что эти результаты свидетельствуют о взвешенном руководстве и стратегическом видении страны на фоне движения к всё более амбициозным целям, занять ведущие позиции на региональном и глобальном уровнях в промышленности, технологиях, науке, образовании, культуре, здравоохранении, а также в сфере безопасности и обороны.

От имени консульского корпуса Садыков поблагодарил руководство города за поддержку дипломатических миссий и высоко оценил работу городского Департамента внешних связей, обеспечивающего условия для эффективной деятельности иностранных представительств.