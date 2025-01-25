НОВОСТИ
Иностранные энтузиасты распространяют вьетнамскую культуру по всему миру
Гриль вернулся в Ханой накануне Дня Богов домашнего очага (23-й день последнего месяца по лунному календарю), чтобы принять участие в традиции выпуска карпов в воду — ритуале, символизирующем проводы Богов домашнего очага.
Его возвращение было наполнено множеством мероприятий: прогулки с семьей, покупка аозая (традиционного длинного платья) для жены и детей, а также посещение фестиваля каллиграфии у Храма литературы. В 2023 году Гриль вошёл в историю как первый иностранный каллиграф, принявший участие в этом фестивале, где его прозвали «западным учёным». В этом году он стремится получить разрешение писать каллиграфию у памятника королю Ле Тхай То на озере Хоанкьем.
Путь Гриля к вьетнамской культуре начался в 2006 году, когда он женился на француженке вьетнамского происхождения. Их любовь к Вьетнаму с каждым визитом только росла, и в 2015 году семья решила окончательно поселиться в стране.
Вдохновлённый корейским другом, Гриль увлёкся каллиграфией, освоил искусство и стал известен как «западный учёный». Даже находясь за пределами Вьетнама, он продолжал практиковать каллиграфию, даря свои работы друзьям и близким. «Заниматься каллиграфией — значит развивать ум и передавать традиционные ценности», — делится он.
Стелла Чиорра, британка, была тесно связана с Вьетнамом на протяжении 30 лет. Впервые она посетила страну в 1995 году, когда Вьетнам всё ещё сталкивался с трудностями, но уже выделялся своей стойкостью и дружелюбием. Привязанность Чиорры к Вьетнаму заставила ее вернуться и в конечном итоге жить в этой стране, где она стала членом, а затем и президентом организации «Друзья наследия Вьетнама» (FVH).
Погрузившись во вьетнамскую культуру, она сняла дом в семье, принадлежащий нескольким поколениям в районе Тэйхо и активно участвовала в культурных экскурсиях по Вьетнаму, от пеших туров по изучению культуры Ханоя, императорской цитадели Тханглонг до старого квартала Ханоя и сельских ремесленных деревень. В ходе этих поездок она выступала в роли гида, делясь увлекательными историями о местной культуре в яркой и захватывающей манере.
Чиорра также играет важную роль в сохранении традиционного аозая, участвуя в семинарах и мероприятиях, посвящённых этому символу вьетнамской культуры.
Уругвайский экономист Мартин Рама увековечил старинные улицы Ханоя и его оживлённые тротуары в своих книгах «Прогулка по Ханою» (2014) и «За любовь к Ханою» (2023). Его первая книга получила премию Буй Суан Фая в 2014 году. Сербский писатель Марко Николич и другие иностранные друзья также были отмечены за вклад в популяризацию вьетнамского наследия.
В В эпоху цифровых технологий такие платформы, как YouTube, стали мощным инструментом распространения культуры. Палестинец Салим Хаммад, проживший во Вьетнаме 13 лет, делится своей любовью к стране на своем канале. Его победа в конкурсе «Ханой в моих глазах» и звание Посла мира Ханоя в 2019 году подчеркивают его тесную связь с Вьетнамом. Канал Хаммада, созданный из искренней любви к стране, сотрудничает с другими блогерами для продвижения истории, культуры и жизни Вьетнама на международной арене.