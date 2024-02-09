Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Иностранные туристы отпразднуют традиционный вьетнамский Тэт в древней столице Хюэ

Туры, предлагающие иностранным туристам познакомиться с местной жизнью во время праздника Лунного Нового года (Тэт), в последние дни стали особым продуктом центральной провинции Тхыатхиен Хюэ. В гостинице Tram Homestay в городе Хюэ семья хозяина и группа иностранцев готовили пирог Чынг (клейкий рис) и готовились к Тэту, как большая семья.

Антон Шодербок из Австралии сказал, что на него произвели сильное впечатление сложные шаги по приготовлению пирога Чынг, добавив, что он получил массу удовольствия, участвуя в процессе.

Владелица Tram Homestay Динь Тхи Фыонг Тхи рассказала, что она запланировала различные мероприятия для посетителей, особенно для иностранцев, чтобы они могли познакомиться с традиционными традициями Тэта, такими как приготовление пирога Чынг и написание каллиграфии. По ее словам, все 300 пирогов Чынг, приготовленных по этому случаю, будут переданы нуждающимся в районе.

В этом году древнюю столицу Хюэ ожидает яркий год для туристического сектора, поскольку она была признана ведущим мировым культурным направлением и одним из обязательных для посещения мест в Азии.

Во время этого праздника Тэт местные туристические фирмы разработали уникальные культурные продукты, привлекающие большое внимание туристов, в том числе туры по празднованию Тэт в местных семьях, во время которых туристы вместе с семьями будут готовиться к Тэту, ходить на традиционные рынки, чтобы купить праздничные вещи и украсить дома перед Тэтом.

В первом месяце 2024 года число туристов в Тхыатхиен Хюэ выросло на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Местный туристический сектор ожидает оживленного сезона во время традиционных новогодних праздников.

Директор провинциального департамента туризма Нгуен Ван Фук сообщил, что местные курорты и отели были забронированы на 65%. Местные памятники, вероятно, будут принимать около 100 посетителей каждый день во время Тэт с 7 по 15 февраля, причем иностранцы составят 55%, сказал он.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top