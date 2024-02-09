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Иностранные туристы отпразднуют традиционный вьетнамский Тэт в древней столице Хюэ
Антон Шодербок из Австралии сказал, что на него произвели сильное впечатление сложные шаги по приготовлению пирога Чынг, добавив, что он получил массу удовольствия, участвуя в процессе.
Владелица Tram Homestay Динь Тхи Фыонг Тхи рассказала, что она запланировала различные мероприятия для посетителей, особенно для иностранцев, чтобы они могли познакомиться с традиционными традициями Тэта, такими как приготовление пирога Чынг и написание каллиграфии. По ее словам, все 300 пирогов Чынг, приготовленных по этому случаю, будут переданы нуждающимся в районе.
В этом году древнюю столицу Хюэ ожидает яркий год для туристического сектора, поскольку она была признана ведущим мировым культурным направлением и одним из обязательных для посещения мест в Азии.
Во время этого праздника Тэт местные туристические фирмы разработали уникальные культурные продукты, привлекающие большое внимание туристов, в том числе туры по празднованию Тэт в местных семьях, во время которых туристы вместе с семьями будут готовиться к Тэту, ходить на традиционные рынки, чтобы купить праздничные вещи и украсить дома перед Тэтом.
В первом месяце 2024 года число туристов в Тхыатхиен Хюэ выросло на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Местный туристический сектор ожидает оживленного сезона во время традиционных новогодних праздников.
Директор провинциального департамента туризма Нгуен Ван Фук сообщил, что местные курорты и отели были забронированы на 65%. Местные памятники, вероятно, будут принимать около 100 посетителей каждый день во время Тэт с 7 по 15 февраля, причем иностранцы составят 55%, сказал он.