Иностранные туристы в восторге от уличной кухни Ханоя

По мнению иностранных гурманов, главная привлекательность ханойской уличной кухни заключается не только во вкусе блюд, но и в особой атмосфере, уникальной культуре приёма пищи, а также в гармоничном переплетении традиций и современности.

Туристы пробуют ханойский баньми. Фото: ВИА

Рида Белхамри (Марокко) — автор TikTok-канала «Rida in Vietnam», ранее приглашённый гость программы Vietnam Today, проживший и проработавший во Вьетнаме почти три года, поделился своими впечатлениями и советами по знакомству с уличной кухней Ханоя. По его словам, на каждой небольшой улице квартала Хоанкием привычные на первый взгляд блюда — баньми, бунча, фо, жареные спринг-роллы и варёные улитки — не только радуют вкусовые рецепторы туристов, но и отражают сам ритм жизни и характер местных жителей: простые, искренние, но при этом креативные.

Говоря об особенностях местной уличной кухни, Рида отметил её простоту и утончённость в использовании ингредиентов.

«Уличная еда Ханоя очень простая и активно использует ароматные травы — их вкус мягкий и приятный. Блюда здесь всегда свежие, менее жирные по сравнению с уличной едой в других странах, а значит, более полезные для здоровья. Бульоны здесь тоже очень вкусные. Именно поэтому я по-настоящему люблю ханойскую кухню, особенно в старом квартале», — рассказал Рида Белхамри.

Джонти Джозеф Джакс из Великобритании считает, что вкус ханойской уличной кухни несёт ярко выраженную вьетнамскую идентичность и не похож ни на одну кухню стран, которые он посещал ранее.

«Каждое блюдо обладает своей уникальностью, сочетая разные вкусы — от солёного до сладкого, и при этом сохраняет яркий вьетнамский характер. Некоторые блюда могут напоминать кухни других стран, но они переосмыслены по-вьетнамски, например, говяжий стейк или салат из папайи с вяленой говядиной и селезёнкой. Эти вкусы совершенно не похожи ни на что, что я пробовал раньше».

«Обычно я смотрю, много ли людей в заведении и чисто ли там. Если друзья рекомендуют какое-то место, я обязательно туда иду. Кроме того, я учитываю собственные пищевые привычки и культуру питания, чтобы выбрать подходящие блюда. И, конечно, если цена разумная и доступная, я с удовольствием попробую», — поделился Джонти Джозеф Джакс.

Аналогичного мнения придерживается Сара Гарсия из Шри-Ланки, которая внимательно осматривает уличные точки перед тем, как решить, стоит ли там есть. «Сначала я смотрю на место. Если там много людей, значит, еда наверняка вкусная. Кроме того, если продукты выглядят свежими, я решаюсь попробовать», — рассказала она.

По словам Риды, выбор простого и близкого к повседневной жизни пространства для приёма пищи — самый аутентичный способ для туристов понять и прочувствовать вьетнамскую культуру. «Если турист приезжает в Ханой или во Вьетнам в целом и не пробует поесть в таких местах, как бунча 74 Хангкуат, фо Хангчонг, баньми 25 или банькуон ба Лок в старом квартале, значит, он ещё не получил полноценного опыта. Именно такая обстановка помогает глубже погрузиться в местную жизнь и культуру».