Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Иностранные судоходные компании заинтересованы в контейнерах Вьетнама

Многие ведущие мировые судоходные компании, участвующие в выставке Intermodal Europe в Амстердаме (Нидерланды), проявили интерес к контейнерам, произведенным вьетнамской компанией Hoa Phat Group. Ву Дык Шинь, директор компании Hoa Phat Container JSC, отметил, что участие в выставке Intermodal Europe 2023, ведущем европейском мероприятии в области контейнерных перевозок и интермодальных перевозок, является для Hoa Phat важной вехой в выходе на международный рынок контейнеров.

Благодаря многолетнему опыту в производстве стали, а также инвестициям в передовое оборудование и технологии, компания стремится поставлять контейнеры, отвечающие международным стандартам, и тем самым удовлетворять потребности сектора морских перевозок, отметил он.

Тарун Сомани, операционный директор компании Boxhub, предоставляющей глобальные контейнерные услуги, отметил, что на него произвели впечатление прочные контейнеры Hoa Phat, отвечающие специальным стандартам ISO.

Он отметил, что компания Hoa Phat обладает многими преимуществами и производственными возможностями для участия в предоставлении услуг на международном рынке.

Представитель компании Coin Container Inspiration оценил компанию Hoa Phat за приятные цены и репутацию, заявив, что в будущем это будет хорошим вариантом для его компании.

Компания Hoa Phat впервые представила свою продукцию на выставке Intermodal Europe, которая проходила с 10 по 12 октября.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетит Вьетнам с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетит Вьетнам с официальным визитом

15 и 16 октября Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Викторович Володин совершит официальный визит во Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top