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Иностранные судоходные компании заинтересованы в контейнерах Вьетнама
Благодаря многолетнему опыту в производстве стали, а также инвестициям в передовое оборудование и технологии, компания стремится поставлять контейнеры, отвечающие международным стандартам, и тем самым удовлетворять потребности сектора морских перевозок, отметил он.
Тарун Сомани, операционный директор компании Boxhub, предоставляющей глобальные контейнерные услуги, отметил, что на него произвели впечатление прочные контейнеры Hoa Phat, отвечающие специальным стандартам ISO.
Он отметил, что компания Hoa Phat обладает многими преимуществами и производственными возможностями для участия в предоставлении услуг на международном рынке.
Представитель компании Coin Container Inspiration оценил компанию Hoa Phat за приятные цены и репутацию, заявив, что в будущем это будет хорошим вариантом для его компании.
Компания Hoa Phat впервые представила свою продукцию на выставке Intermodal Europe, которая проходила с 10 по 12 октября.