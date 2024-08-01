Иностранные суда "обгоняют" отечественные в морских портах Вьетнама

Из них иностранных судов было 24 017, что на 9% больше, чем в прошлом году, а отечественных - 22 968, что на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Увеличение количества судов, проходящих через морские порты, эквивалентно росту объема грузов, перевозимых через порты, отметили в VMA.



Пропускная способность морских портов в январе-июне составила 426 млн тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В то же время общее количество пассажиров, перевезенных через морские порты, достигло 4,3 млн человек, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 564 400 иностранных туристов.



Согласно детальному плану развития групп морских портов, пристаней, причалов и акваторий на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, грузооборот морских портов Вьетнама к 2030 году достигнет 1,2-1,4 млрд тонн, а объем контейнерных грузов составит от 46,3 до 54,34 млн ДФЕ.



Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток через морские порты достигнет 17-19 миллионов человек, включая как международных, так и внутренних пассажиров.



Инвестиции, необходимые для системы морских портов к 2030 году, оцениваются почти в 352 триллиона донгов (13,9 миллиарда долларов США), в том числе 72,8 триллиона донгов на государственную морскую инфраструктуру и 278,7 триллиона донгов на инвестиции в порты.