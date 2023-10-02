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Иностранные СМИ положительно оценивают экономику Вьетнама
Французская AFP привела статистику Главного статистического управления (GSO), согласно которой в июле-сентябре экономика страны выросла на 5,33% по сравнению с годом ранее, а положительное влияние оказали снижение процентных ставок по кредитам, продление срока уплаты налогов и увеличение государственных инвестиций.
Nikkei Asia также сообщил, что рост ускорился благодаря туризму, отметив, что “сектор услуг помог увеличить экономический объем в течение трех месяцев по сентябрь, в основном за счет розничной торговли и туризма. По оценкам, на долю этого сектора приходится около 40% ВВП Вьетнама.”
"Путешественники вернулись в такие популярные места, как центральный город Дананг, причем число иностранных туристов, прибывших в страну в июле-августе, достигло 2,25 млн. человек, превысив 1,27 млн. человек в июле-сентябре прошлого года".
Последние официальные экономические данные свидетельствуют о восстановлении производственного сектора. Так, ежемесячный индекс промышленного производства стал положительным в мае, а в сентябре был отмечен пятый месяц подряд.
Китайское информационное агентство "Синьхуа" также привело официальные данные, согласно которым с начала текущего года по 20 сентября Вьетнам привлек почти 20,21 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 7,7% больше, чем в прошлом году.
Азиатский банк развития (АБР) заявил в своем обзоре развития Азии (ADO) за сентябрь 2023 года, что экономический рост Вьетнама, как ожидается, замедлится до 5,8% в 2023 году, главным образом из-за “слабой внешней среды”.
Однако, по словам директора АБР по Вьетнаму Шантану Чакраборти, экономика страны остается устойчивой, и в ближайшей перспективе ожидается ускорение темпов роста, обусловленное высоким уровнем внутреннего потребления, который поддерживается умеренной инфляцией, ускорением государственных инвестиций и улучшением торговой деятельности.