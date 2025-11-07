НОВОСТИ
Иностранные поставщики уплатили 328 миллионов долларов США налогов за первые девять месяцев
Среди иностранных поставщиков к концу сентября 2025 года через портал зарегистрировались, подавали декларации и уплачивали налоги 176 компаний. Крупнейшими из них являются Meta, Google, Netflix и TikTok.
Только за август–сентябрь 2025 года 63 платформы электронной коммерции (55 отечественных и 8 иностранных) перечислили налоги за своих продавцов в соответствии с Постановлением № 117/2025/ND-CP, при этом общая сумма выплат составила почти 1,1 триллиона донгов.
Этот шаг стал важным этапом на пути к созданию более прозрачной системы налогообложения онлайн-бизнеса и одновременно снизил административную нагрузку для мелких продавцов.
Налоговые органы заявили, что продолжат совершенствовать систему управления налогообложением в цифровой экономике, разработают автоматизированные процедуры возврата налогов для малых онлайн-предприятий и усилят перекрёстную проверку данных с платёжными посредниками и платформами, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов.