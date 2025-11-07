Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Иностранные поставщики уплатили 328 миллионов долларов США налогов за первые девять месяцев

Цифровой рынок Вьетнама приносит ощутимые результаты: по данным Подразделения по налогообложению электронной коммерции при Главном налоговом управлении (GDT), по состоянию на 30 сентября через официальный портал было собрано 8,73 триллиона донгов (около 328 миллионов долларов США) налогов с иностранных поставщиков.
  К концу сентября 2025 года через онлайн-портал зарегистрировались, подали декларации и уплатили налоги 176 иностранных поставщиков.  
Согласно данным, совокупные налоговые поступления от электронной коммерции, как от отечественных, так и от иностранных поставщиков, достигли 152 триллионов донгов (5,63 миллиарда долларов США) за первые девять месяцев 2025 года, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году эта сумма составляла около 97 триллионов донгов, а в 2024 году увеличилась до 116 триллионов.

Среди иностранных поставщиков к концу сентября 2025 года через портал зарегистрировались, подавали декларации и уплачивали налоги 176 компаний. Крупнейшими из них являются Meta, Google, Netflix и TikTok.

Только за август–сентябрь 2025 года 63 платформы электронной коммерции (55 отечественных и 8 иностранных) перечислили налоги за своих продавцов в соответствии с Постановлением № 117/2025/ND-CP, при этом общая сумма выплат составила почти 1,1 триллиона донгов.

Этот шаг стал важным этапом на пути к созданию более прозрачной системы налогообложения онлайн-бизнеса и одновременно снизил административную нагрузку для мелких продавцов.

Налоговые органы заявили, что продолжат совершенствовать систему управления налогообложением в цифровой экономике, разработают автоматизированные процедуры возврата налогов для малых онлайн-предприятий и усилят перекрёстную проверку данных с платёжными посредниками и платформами, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов.

ВИА/ИЖВ

