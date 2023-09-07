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Иностранные послы верят в перспективы развития Вьетнама
Поздравляя государство и народ Вьетнама с 78-м Национальным днем (2 сентября), посол Индонезии Денни Абди выразил мнение, что огромные достижения Вьетнама в экономическом развитии за последние десятилетия будут способствовать ускорению темпов его развития в направлении достижения цели стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Он отметил, что Индонезия также разделяет общее видение с Вьетнамом, поскольку прилагает усилия для достижения своих целей к столетию со Дня независимости в 2045 году.
С учетом схожести взглядов, 10-летнего стратегического партнерства и членства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обе страны должны продолжать наращивать сотрудничество и взаимную поддержку в решении региональных проблем и на международных форумах, продолжил он.
Посол выразил уверенность, что тесные и давние отношения между Индонезией и Вьетнамом, основанные президентами Хо Ши Мином и Сукарно, останутся надежными и устойчивыми, если обе стороны будут укреплять партнерство и преследовать общие интересы во имя мира, стабильности и процветания народов двух стран и региона в целом.
В этом году Вьетнам и Австралия отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Посол Австралии Эндрю Голедзиновски подтвердил, что Вьетнам является очень важным экономическим партнером его страны.
В настоящее время Вьетнам занимает 15-е место в мире по численности населения и является самой быстрорастущей экономикой в Азии, сказал он, отметив, что все страны уделяют особое внимание этому государству Юго-Восточной Азии.
При этом экономические связи между двумя странами быстро растут, а Австралия за последние годы превратилась в седьмого по величине торгового партнера Вьетнама, отметил посол Голедзиновски.
В свою очередь, посол Нидерландов Кес ван Баар отметил, что среди европейских стран Нидерланды являются вторым по величине торговым партнером и крупнейшим инвестором Вьетнама, и что сохраняется большой потенциал для двустороннего экономического партнерства, включая экспорт Вьетнама в ЕС и импорт из ЕС.
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) сделало инвестиционный климат Вьетнама более привлекательным для иностранных предприятий. Не многие страны и регионы имеют подобное соглашение. Это одно из преимуществ EVFTA, считает дипломат.
Он подтвердил, что Нидерланды всегда будут стоять плечом к плечу с Вьетнамом и помогать ему в создании своего бренда на экспортных рынках, а также оставаться надежным партнером ЕС в предстоящее время.