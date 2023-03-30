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Иностранные МСП вливают капитал во Вьетнам

В первом квартале Вьетнам привлек почти 5,45 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  Фото для иллюстрации. Источник: baodautu.vn  
Иностранные малые и средние предприятия (МСП) уделяют большое внимание Вьетнаму, учитывая тот факт, что количество проектов стоимостью менее 1 млн. долл. США составило почти 70% от общего числа проектов с иностранными инвестициями, зарегистрированных во Вьетнаме за первые три месяца этого года.

По данным Агентства по иностранным инвестициям (АИИ) при Министерстве планирования и инвестиций, в первом квартале Вьетнам привлек почти 5,45 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема более 3 млрд. долл. США поступило от 522 новых лицензированных проектов, что на 62% больше по ряду проектов, но на 6% меньше по капиталу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди этих новых проектов совокупный капитал проектов стоимостью менее 1 млн. долл. США составил всего 2,2% от общего объема вновь зарегистрированных инвестиций.

Между тем, к 228 существующим проектам было добавлено около 1,2 млрд. долл. США, что представляет собой увеличение на 3% в ряде проектов и снижение капитала на 70,3% в годовом исчислении.

Однако вклад иностранных инвесторов в капитал и покупка акций выросли на 4% в годовом исчислении до 798 миллионов долларов США, сообщила АИИ.

Опрос, проведенный Японской организацией внешней торговли (JETRO), показывает, что более 60% респондентов заявили, что их компания расширит свой бизнес во Вьетнаме в ближайшие два года, что выше, чем в любой другой стране АСЕАН.

Накадзима Такео, главный представитель JETRO в Ханое, сказал, что в ближайшее время наблюдается тенденция увеличения инвестиций японских малых и средних предприятий.

Хотя инвестиции невелики, малые и средние предприятия по всему миру, особенно из Японии, владеют большим количеством передовых технологий и занимают немалую долю рынка, сказал он, предложив Вьетнаму провести соответствующую льготную политику для привлечения таких предприятий.

ВИА/ИЖВ

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