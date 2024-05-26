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Иностранные лидеры поздравляют новоизбранного Президента, Председателя НС
Премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин подтвердил, что Вьетнам и Таиланд являются близкими друзьями и важными партнерами друг друга, и выразил надежду на сотрудничество с То Ламом в деле укрепления отношений между двумя странами.
Председатель Государственной комиссии по делам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил То Лама, заявив, что его избрание отражает доверие и надежды, которые партия и народ Вьетнама возлагают на него.
Он желает, чтобы на новом посту То Лам добился многих успехов во имя процветания страны и счастья народа.
Между тем, генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш выразил уверенность, что под руководством партии, государства и президента То Лама вьетнамский народ продолжит добиваться новых успехов во всех сферах, особенно в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
Он подтвердил, что ООН будет и впредь оставаться надежным партнером, который сопровождает Вьетнам в процессе развития страны, и выразил надежду на скорую встречу с То Ламом, чтобы способствовать развитию прочного сотрудничества между Вьетнамом и ООН.
Пользуясь случаем, он высоко оценил выдающееся социально-экономическое развитие Вьетнама, а также его вклад в решение глобальных проблем на форумах ООН.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос подтвердил приверженность углублению братских связей на самом высоком уровне и во всех областях сотрудничества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, заместитель эмира Государства Катар шейх Абдулла бин Хамад Аль Тани, президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо также поздравили То Лама с его новой должностью.
То Лам и Чан Тхань Ман получили поздравительные письма от президента Италии Серджо Маттареллы и председателя Сената Италии Игнацио Ла Русса, в которых они подтвердили, что крепкие узы между двумя странами были сформированы их многолетней дружбой, и выразили желание расширить динамичное сотрудничество в рамках двусторонних отношений, а также сотрудничество в области развития между Италией и АСЕАН.